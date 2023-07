Raneka, star de « Love during Lockup », admet qu’elle n’a jamais rencontré son petit ami

La nouvelle saison de L’amour pendant le confinement premières vendredi et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir.

Le clip ci-dessous donne un aperçu de Raneka au travail, parlant à son client de son petit ami Asonta. Pour un petit rappel, voici le récapitulatif sur Raneka et Asonta :

Raneka est une rappeuse et entrepreneure à haute énergie qui a fait le grand déménagement à Atlanta, en Géorgie, avec ses deux enfants pour se rapprocher d’Asonta. Raneka a pris un énorme pari sur l’amour avec Asonta entre le grand déménagement et l’envoi de 1 000 $ par mois de son entreprise de cosmétiques. La tension surgit alors que la famille de Raneka sent qu’Asonta n’est pas assez bien pour elle car ils croient qu’il passe le temps à parler à d’autres femmes. Raneka espère de grandes choses, y compris une brillante carrière de rock et de rap à Atlanta, mais ces rêves deviendront-ils finalement une réalité ?