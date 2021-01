NEW YORK, 4 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – RANE (Risk Assistance Network + Exchange) identifie les principales tendances et contraintes qui façonneront les développements mondiaux dans les prévisions géopolitiques annuelles 2021, désormais disponibles sur Stratfor Worldview.

Fraîchement sorti des déploiements de vaccins de fin d’année, le premier semestre 2021 sera toujours défini par le pandémie de Coronavirus. Mais grâce à ces vaccins, l’économie mondiale commencera à se réveiller, avec la Chine en tête. La reprise ailleurs devrait être inégale et une grande partie du monde n’atteindra pas les niveaux de PIB d’avant la pandémie avant 2022, y compris aux États-Unis et en Europe.

Une reprise économique à « deux vitesses » aura lieu en Europe, ouvrant la porte à des troubles civils et à des relations conflictuelles dans l’UE.

Steve Roycroft, PDG de RANE, a déclaré: «Au cours de l’année à venir, les analystes de RANE se concentreront sur l’évaluation du paysage des risques à la suite du COVID-19, ainsi que sur l’armement des clients avec l’intelligence géopolitique dont ils ont besoin pour traiter des risques importants et importants à l’aube de 2021. Nos prévisions annuelles fournissent des informations fondamentales sur ces risques et identifient les opportunités d’action future. »

Parmi les autres principaux moteurs du risque géopolitique mondial en 2021, citons la grande concurrence entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Comme le montrent les récents piratages de SolarWinds et d’autres entreprises par des États-nations, la cybersécurité continuera d’être un point de discorde géopolitique majeur.

L’administration Biden maintiendra une position agressive sur la Chine, mais il tentera de construire une alliance internationale plus cohérente contre lui. L’administration Biden se concentrera principalement sur le secteur technologique chinois; cependant, il sera moins axé sur le ciblage d’entreprises spécifiques, préférant plutôt cibler de larges secteurs. Dans la mer de Chine méridionale, les Philippines et le Vietnam vont de plus en plus solliciter la coopération des États-Unis.

Les États-Unis rouvriront les négociations avec l’Iran au début de 2021. Mais l’adoption récente d’une loi par l’Iran est susceptible de forcer la nouvelle administration Biden sur la question nucléaire.

Et surveillez une poussée mondiale en 2021 pour établir des objectifs d’émissions à moyen terme atteignables par les gouvernements nationaux et les entreprises.

Les prévisions annuelles complètes de RANE pour 2021 sont maintenant disponibles sur Worldview.Stratfor.com.

À propos de RANE

RANE (Réseau d’assistance aux risques + échange) est une société de renseignement sur les risques en réseau. Nous connectons les professionnels des risques et de la sécurité à des connaissances et une expertise critiques, leur permettant de relever plus efficacement leurs défis les plus urgents et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de gestion des risques. Les membres de RANE bénéficient d’un accès exclusif à des renseignements sur les risques communautaires et à une gamme de services de soutien et de programmes de gestion des risques. Dans 2020, RANE acquiert Stratfor, la leader mondial de la plateforme de renseignement géopolitique, pour permettre aux organisations de naviguer avec plus de confiance dans un environnement international de plus en plus complexe.