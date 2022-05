Randy Weaver, figure clé de l’affrontement sanglant de Ruby Ridge près de la frontière canado-américaine, décède

Randy Weaver, qui a refusé de quitter sa cabine isolée de l’Idaho pour répondre à une accusation d’arme à feu américaine aux conséquences sanglantes, est décédé cette semaine.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de sa fille Sara, Randy Weaver est décédé mercredi à 74 ans. Elle n’a pas révélé de cause de décès.

Cette année marque le 30e anniversaire de l’affrontement de 11 jours de Ruby Ridge qui a vu des échanges de coups de feu séparés et meurtriers coûter la vie à l’épouse de Randy Weaver, Vicki, et à son fils adolescent Sam, ainsi qu’à un US Marshal.

La période qui a précédé la violence meurtrière a vu Weaver probablement piégé dans une vente d’armes illégales à un agent fédéral infiltré, selon une conclusion d’un comité du Sénat américain. Weaver, qui a refusé de travailler comme informateur, a été accusé d’avoir commis une arme à feu avant l’affrontement, qui est devenu un point de ralliement pour les groupes antigouvernementaux.

Peu d’historiens contestent que Ruby Ridge soit un événement marquant de l’histoire récente des États-Unis. Il a mobilisé des milices et Timothy McVeigh l’a cité comme l’un des déclencheurs qui ont influencé son attentat à la bombe contre un bâtiment du gouvernement d’Oklahoma City en 1995.

“Ruby Ridge a continué à avoir une résonance à long terme”, a déclaré Mark Pitcavage, chercheur principal au groupe de défense de la Ligue anti-diffamation. Il a dit que c’est souvent l’un des incidents historiques clés que l’extrême droite convoque chaque fois qu’elle perçoit une portée excessive du gouvernement américain.

Randy Weaver pointe du doigt des impacts de balles dans la porte de sa cabine, à côté d’une maquette de la propriété de Ruby Ridge dans l’Idaho, lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat américain à Washington, DC, le 6 septembre 1995. (Joe Marquette/Associated Press)

Alors que la communauté des forces de l’ordre pleurait le maréchal américain William Degan, c’est la souffrance de la famille Weaver qui a rendu furieux de nombreux Américains.

“Ruby Ridge reste la clé pour comprendre comment le FBI n’est plus tenu en laisse par la loi”, a écrit jeudi l’auteur libertaire James Bovard sur son blog. Il a cité ce qu’il a qualifié d’abus dans les poursuites contre des centaines de participants aux émeutes du Capitole américain et le récent résultat du jury de la pendaison dans le Michigan d’hommes accusés d’avoir comploté pour kidnapper le gouverneur de cet État.

Randy Weaver, qui a été considéré comme un martyr à l’extrême droite, avait des opinions que beaucoup considéreraient comme odieuses. Lui et sa femme ont dédaigné les mariages interraciaux et ont souscrit aux croyances de l’identité chrétienne, selon lesquelles les juifs sont des imposteurs et les protestants blancs sont les véritables descendants d’Israël.

Mais, a déclaré Pitcavage, “cela ne donne pas au gouvernement l’autorisation de commettre lui-même de mauvais actes simplement parce que le parti de l’autre côté est extrémiste, ou même s’il a mal agi”.

“Si le gouvernement ne fait pas attention à cet égard, et qu’il prend des mesures comme [what] s’est passé à Ruby Ridge ou Waco ou [the Philadelphia MOVE bombing]les effets négatifs peuvent avoir des conséquences et avoir des répercussions bien plus importantes et bien plus longues que ce à quoi vous vous attendiez”, a-t-il ajouté.

L’affrontement de plusieurs mois à Waco, au Texas, en 1993 s’est terminé par un raid des forces de l’ordre fédérales qui a fait 86 morts et l’enceinte des Branch Davidians, une communauté religieuse apocalyptique, a été incendiée. L’attentat à la bombe de 1985 par la police de Philadelphie contre un complexe appartenant au groupe d’activistes des droits des Noirs MOVE a allumé un générateur et tué 11 personnes.

Foyer d’extrémisme

Comme décrit dans le livre de Jess Walter Ruby Ridge: La vérité et la tragédie de la famille Randy Weaverles Weaver étaient une famille de la classe moyenne de l’Iowa qui s’est radicalisée à la fin des années 1970.

Ils ont vu des signes dans la vie quotidienne que la fin des temps violente prophétisée par l’Ancien Testament pourrait se produire de leur vivant. Bien avant qu’Internet ne turbocompresse QAnon et d’autres théories fantastiques, les tisserands ont succombé à des conspirations communiquées par le biais de bulletins d’information et de bandes vidéo qui circulaient en marge. Par exemple, ils croyaient que les Soviétiques pourraient bientôt envahir – en venant du sud à travers le Canada – et que l’IRS était illégitime.

L’Idaho était un foyer de milices racistes et anti-gouvernementales dans les années 1980 et 1990. Ici, des partisans de Weaver manifestent près d’une zone de rassemblement gouvernementale le 23 août 1992. (Jeff T. Green/Associated Press)

Ils ont déménagé dans une cabane isolée sans électricité au début des années 1980 à Ruby Ridge près de Naples, en Idaho, à environ 45 minutes de route du poste frontière de Rykerts, en Colombie-Britannique.

Comme le mouvement Prepper d’aujourd’hui, ils se sont approvisionnés et étaient armés et prêts à toute apocalypse.

“Les armes à feu étaient des outils dans notre famille”, a déclaré Sara Weaver dans le 2021 Expérience américaine : Ruby Ridge documentaire sur PBS.

Les agences fédérales chargées de l’application de la loi étaient liées à l’Idaho. Les Nations aryennes y étaient basées et un groupe similaire, The Order, avait tué l’animateur de radio juive Alan Berg en 1984.

Weaver a été contraint d’aller sous couverture pour infiltrer les Nations aryennes – un groupe auquel il n’appartenait pas, mais dont il avait assisté aux événements. Il a été inculpé pour les infractions liées aux armes à feu alors qu’il ne l’a pas fait.

‘Bonjour, Mme Weaver’

Les forces de l’ordre surveillaient son domicile après le dépôt des accusations d’armes à feu. Après des semaines de surveillance par l’équipe, les aboiements du chien de la famille Weaver le 20 août 1992 ont précipité les déplacements dans les buissons et provoqué la panique chez la famille et les forces de sécurité. Chaque côté a ensuite insisté pour que l’autre tire en premier. L’ami de la famille Weaver, Kevin Harris, Samuel Weaver et Degan ont tiré des armes. Les deux derniers ont été tués.

Le lendemain, plus de coups de feu. Vicki Weaver, debout dans l’embrasure de la cabine tenant sa fille en bas âge, a été tuée sur le coup par un tireur d’élite du FBI qui pensait avoir Harris en vue.

Larry Cooper, un maréchal adjoint des États-Unis à l’époque, est montré lors d’une audience du Congrès américain en 1996 aux côtés d’une photo du maréchal William Degan, qui a été tué à Ruby Ridge. (Richard Ellis/AFP/Getty Images)

Le bras de fer a duré plusieurs jours. Pendant un moment, les autorités ont ignoré que Vicki Weaver avait été tuée. Les négociateurs ont donc continué à s’adresser à elle par mégaphone, avec un effet torturant sur la famille séquestrée.

“Bonjour, Mme Weaver. Nous avons mangé des pancakes. Et qu’avez-vous pris au petit-déjeuner ?” ils ont dit, selon le livre de Walter.

Finalement, Weaver et Harris – chacun souffrant de blessures par balle – ont été amenés de la crête, avec les trois enfants survivants.

Les hommes ont été jugés pour meurtre au premier degré dans la mort de Degan et acquittés. Weaver a reçu 100 000 $ US après un règlement avec le gouvernement fédéral et ses enfants ont reçu 3 millions de dollars.

Une enquête du ministère de la Justice a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que Weaver “avait été contraint ou indûment incité à vendre les fusils à canon scié”.

Des agents du Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) sont montrés lors de l’affrontement du 26 août 1992 près de Naples, Idaho. L’ATF, le FBI et les maréchaux américains ont été critiqués pour leurs tactiques à Ruby Ridge. (Gary Stewart/Associated Press)

L’examen de la fusillade par le département était plus sévère. Il a constaté que les règles d’engagement “étendaient l’utilisation de la force meurtrière au-delà du champ d’application de la Constitution et au-delà de la propre politique standard du FBI en matière de force meurtrière”.

Par ailleurs, une affaire d’homicide involontaire pour le tireur d’élite du FBI accusé d’avoir tué Vicki Weaver a été rejetée par les tribunaux.

Weaver a critiqué la justification de McVeigh

Ruby Ridge a été suivi à peine huit mois plus tard par le désastreux raid fédéral à Waco, au Texas.

McVeigh, qui tuerait 168 personnes avec son bombardement, bouillonnait.

“Ce que le gouvernement américain a fait à Waco et Ruby Ridge était sale”, a-t-il déclaré à Lou Michel et Dan Herbeck, auteurs de Terroriste américain : Timothy McVeigh et l’attentat d’Oklahoma City. “Et je leur ai rendu le sale à Oklahoma City.”

Weaver était consterné d’entendre cela.

“McVeigh a pris la loi en main. Il l’avait justifié dans son esprit. Je ne suis pas du tout d’accord avec lui”, a déclaré Weaver en 2001.

Les meurtres de membres de la famille Weaver à Ruby Ridge ont provoqué la colère de Timothy McVeigh, qui a été exécuté en 2001 pour l’attentat à la bombe d’Oklahoma City. (David Longstreath/Associated Press)

Pitcavage pense qu’il est important de ne pas confondre tous les Américains lésés et bien armés. Il voit une distinction entre un type hors réseau comme Weaver et ceux qui veulent de manière proactive renverser la fonction gouvernementale, comme l’ont fait de nombreux participants condamnés à l’émeute du Capitole et Idahoan Ammon Bundy, qui a autrefois dirigé une occupation de terres fédérales.

Alors que les extrémistes antigouvernementaux les plus virulents ne feraient probablement aucun quartier au FBI, Pitcavage souligne la résolution pacifique d’une longue impasse de 1996 dans le Montana Freeman comme preuve que les forces de l’ordre ont tiré des leçons des échecs de Ruby Ridge et de Waco.

Compte tenu de l’extraordinaire puissance armée que possèdent les forces de l’ordre américaines, il est essentiel que les leçons de Ruby Ridge soient retenues, a déclaré Pitcavage.

“Le FBI doit non seulement apprendre des leçons, et apprend souvent à la dure en faisant des faux pas et en voyant les ramifications, mais en tant qu’institution [it] doit souvent réapprendre ces leçons”, a-t-il déclaré. “Elles s’estompent avec le temps.”