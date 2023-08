Randy Travis soutient Jason Aldean à travers le contrecoup de « Try That in a Small Town »

Jason Aldean fait toujours face à un contrecoup pour son clip « Try That in a Small Town », mais il a maintenant une légende de la musique country fermement dans son coin.

Randy Travis et sa femme, Mary, ont parlé à Fox News Digital avant un concert hommage « Heroes and Friends » en son honneur prévu le 24 octobre. Au cours de la conversation, ils ont évoqué la chanson qui est actuellement en tête du Billboard Hot. 100 et a déclaré que même si certaines personnes avaient des problèmes avec le message d’Aldean, elles étaient entièrement d’accord avec lui.

Mary, qui parle au nom de Randy après que le chanteur a subi un accident vasculaire cérébral majeur en 2013 et a maintenant un discours limité, a déclaré : « Vous savez, quand nous avons entendu la chanson, quand nous avons vu la vidéo, notre première inclination était, nous vivons dans une petite ville . Nous ressentons la même chose. Et nous voulons que le monde ressente cela parce que nous voulons vraiment protéger notre pays. »

Randy a hoché la tête en signe d’accord en ajoutant : « Il y a des choses qui ont dévié… et ce n’est pas racial, et ce n’est aucune de ces choses. C’est juste là où nous voulons être en tant que pays et les choses qui ont établi notre pays. Pourquoi est-ce C’est si difficile de croire que nous allons protéger les nôtres ? Je veux dire, c’est ce que nous faisons avec nos forces armées. C’est ce que nous faisons avec notre famille. Si quelqu’un fait irruption chez vous et menace votre femme ou vos enfants, que fais-tu? »

Elle a soutenu, avec Randy hochant la tête et disant « Ouais », à l’appui, que les images de la vidéo d’Aldean provenaient de médias couvrant des événements actuels réels, « Donc, cela ne nous a pas semblé être quelque chose qu’il soulignait plus que ce que les médias d’information l’ont fait. »

Elle a également noté le problème que les gens avaient avec le palais de justice présenté dans la vidéo – c’était le site d’un lynchage en 1927, mais Aldean n’était pas le seul projet à présenter cet endroit spécifique. Plusieurs films et vidéoclips y ont été tournés, dont le film Lifetime Original de 2022 « Steppin ‘into the Holiday » avec Jana Kramer et Mario Lopez, le film de vacances Paramount de 2022 « A Nashville Country Christmas » avec Tanya Tucker, et une vidéo Runaway June pour leur morceau de 2019 « We Were Rich ».

« En ce qui concerne le palais de justice en particulier ou quoi que ce soit », a déclaré Mary, « n’importe quel palais de justice aux États-Unis d’Amérique qui existe depuis un certain temps… quelque chose s’est passé là-bas. Et donc juste pour aller choisir un palais de justice et ensuite identifier, ‘Eh bien, ça s’est passé là-bas », vous pouviez vous rendre dans n’importe quel palais de justice du pays et trouver quelque chose que vous n’aimiez pas y faire. »

« Nous pensons qu’il est sur la bonne voie. Tout ce qui se passe dans votre petite ville et qui ne devrait pas se produire là-bas est la même chose qui ne devrait pas se produire dans les grandes villes. »

Elle a poursuivi: « Il ne devrait pas y avoir autant de zone grise. … Trouver des défauts, c’est parfois là où vous trouvez le coupable, et je déteste dire ça, mais c’est la vérité. Je veux dire, nous devons revenir à ce que notre pays était tout au sujet.

Dans la vidéo de « Try That in a Small Town », les paroles d’Aldean sont chantées tandis que la couverture médiatique des émeutes de 2020 illustre son message. « Cuse un flic qui lui crache au visage / piétine le drapeau et allume-le », chante Aldean, avec des images des instances décrites.

Un autre couplet de la chanson fait référence à une arme donnée au chanteur par son grand-père, suivie des paroles : « Ils disent qu’un jour, ils vont se rassembler / Eh bien, ce s— pourrait voler dans la ville, bonne chance. »

Le refrain de la chanson à succès est « Essayez ça dans une petite ville / Voyez jusqu’où vous irez sur la route / Ici, nous prenons soin des nôtres / Vous franchissez cette ligne, cela ne prendra pas longtemps / Pour vous découvrez, je vous recommande de ne pas / Essayez cela dans une petite ville. »

Lors d’un concert ce week-end, Aldean a soutenu que sa chanson et la vidéo qui l’accompagnait n’étaient pas racistes mais plutôt un plaidoyer pour que les choses changent.

« Il ne s’agit pas de race », a-t-il déclaré à ses fans. « Il s’agit pour les gens de se rassembler, d’agir correctement, d’agir comme si vous aviez du bon sens. »

« Nous sommes un pays, le plus grand du monde. Et je sais que vous êtes comme moi, vous voulez pouvoir envoyer vos enfants à l’école et ne pas avoir à vous soucier de quelque chose qui se passe pendant qu’ils sont à l’école, ou laisser ils vont au cinéma le week-end, comme nous le faisions tous en grandissant. Et je dois m’inquiéter de savoir s’ils vont rentrer à la maison ou non ? »

« Je m’en fous de la couleur que vous êtes. Si vous agissez, brûlez des bâtiments, coûtez tout cet argent aux contribuables, juste pour montrer que vous êtes p—– off, pour moi, je ne comprends tout simplement pas ça », a ajouté Aldean.

« Nous ne pouvons pas changer l’histoire », a déclaré Mary à Fox News Digital, toujours avec l’approbation de Randy. « Nous devons aller de l’avant. Vous regardez à travers votre pare-brise, pas votre rétroviseur. Et la vie serait bien meilleure si nous étions simplement très gentils, vous savez, vivons simplement, aimons généreusement, pardonnons rapidement et laissons le reste à Dieu. »

