Randy Travis machiniste abattu par sa femme jalouse: la police

Le musicien country Randy Travis a pleuré la perte du machiniste Thom Roberts lundi après que Roberts aurait été abattu par sa femme jalouse sur le porche de leur maison à Nashville.

La police est intervenue au domicile de Howard Avenue de Roberts, 68 ans, et de Christine Roberts, 72 ans, vers 20 heures lundi.

Christine Roberts aurait déclaré aux policiers de la région métropolitaine de Nashville qu’elle avait tiré sur son mari parce qu’il l’avait trompée, selon un affidavit d’arrestation obtenu par Fox News Digital.

Thom Roberts est mort d’une seule balle dans la poitrine. Sa femme a été accusée d’homicide criminel et sa caution a été fixée à 100 000 $, selon les archives judiciaires.

Selon l’affidavit, un voisin qui a entendu le coup de feu a appelé le 911.

Dans un message sur la page Facebook de Travis, il a déploré le décès de son ami de longue date, qu’il a décrit comme un « gentil géant » qui était « l’un des meilleurs techniciens d’éclairage de scène du secteur ».

« La scène s’est assombrie avec le décès de Thom Roberts », a écrit Travis. « Thom avait non seulement un sens magique de l’éclairage d’une scène, mais il avait une présence calme et charismatique qui enflammait votre âme. »

Travis a déclaré que lui et son groupe avaient travaillé avec le machiniste pendant des années.

« C’était un gentil géant qui arborait un sourire constant sur son visage et portait une chanson dans son cœur », a déclaré le crooner « Storms of Life ». « On chercherait toute une vie pour trouver un esprit plus gentil et plus doux. Thom était mon ami et je l’aimais beaucoup. »

Travis reprend la route la semaine prochaine pour sa tournée More Life mais sans son technicien de confiance.

« Ce ne sera certainement pas pareil; et, je sais que je parle au nom de tout le groupe et de l’équipe quand je dis que la lumière qu’il a vraiment créée, dans nos cœurs, ne s’éteindra jamais ni ne sera oubliée », a écrit Travis.

Le long message comprenait une photo de Roberts faisant un léger sourire alors qu’il était assis derrière son terminal d’éclairage et un ensemble de moniteurs lors d’un concert de Travis.

L’avocat commis d’office de Christine Roberts, Jason Chaffin, n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.