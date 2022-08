Randy Tieman de Hall revient sur le 10e anniversaire du décès de Daniel Lule – Shaw Local

Lorsque Randy Tieman a repris le travail de football de Hall pour la deuxième fois en février, il a recherché la date du premier entraînement et a vu que c’était le 8 août 2022.

Il connaissait la signification.

Cela faisait 10 ans jour pour jour qu’il avait son premier entraînement lors de sa première remise des gaz en tant qu’entraîneur-chef des Red Devils.

Et c’était 10 ans jour pour jour que Tieman et les Red Devils ont subi la perte inadmissible de Daniel Lule, senior de Hall, qui s’est effondré 20 minutes après une séance d’entraînement de l’après-midi et a ensuite été déclaré mort à l’hôpital. Une autopsie a montré plus tard que Lule, 17 ans, était décédée d’une hypertrophie cardiaque.

“Quand j’ai repris le travail, j’ai regardé quand la pratique commencerait, et je l’ai su tout de suite”, a-t-il déclaré. «Je n’ai vraiment jamais rien dit à personne jusqu’à récemment. J’ai dit à l’un de mes anciens assistants : « Pouvez-vous croire que le jour où je commence mon deuxième relais est le même que le jour où j’ai commencé le premier et que c’est le jour où Daniel est mort ? Et il était comme, ‘woah.’

“C’est assez ironique que ça se passe comme ça.”

Le 8 août 2012 n’était pas trop différent du lundi, avec des températures plus fraîches qu’elles ne l’avaient été après un mois de juillet chaud et un début d’août précoce.

« Il faisait plus chaud tout l’été qu’il ne l’était ce jour-là. Ce jour-là, il ne faisait que 70 degrés quelque chose, et il y avait de la buée. Un peu comme aujourd’hui, sauf pour la pluie », a déclaré Tieman.

« Il a survécu tout l’été. Nous faisions juste du travail d’agilité. Ce n’était rien d’excessif. C’était une situation bizarre. Vous commencez à penser, était-ce quelque chose que vous avez fait ou vous l’avez poussé trop fort.

«Il y avait quelques entraîneurs de longue date, des gars plus âgés, qui ont dit qu’ils ne pensaient pas pouvoir revenir après ça. Je ne savais pas comment j’avais fait. Je ne sais vraiment pas. Je ne pouvais pas laisser ces enfants.

L’autopsie a révélé l’hypertrophie du cœur de Lule, qui s’est avérée être une bombe à retardement qui pouvait exploser à tout moment.

“Ils ont dit que cela serait arrivé s’il dormait, conduisait une voiture, peu importe ce que c’était”, a déclaré Tieman.

Tieman pense souvent à Daniel.

“Plus que vous ne le pensez”, a-t-il déclaré. « Le gamin était un bon garçon. Je pense beaucoup à lui, surtout à cette période de l’année.

“C’était quelqu’un de bien. Il a fait les bonnes choses. Dommage que cela lui soit arrivé. Ce fut un mois assez difficile de cette saison. Les enfants ont tout vu, c’était une mauvaise situation.

“C’était une saison vraiment éprouvante. Il s’est passé beaucoup de choses cette année-là. Cela a commencé. Nous nous sommes réunis après cela cependant.

Tieman imagine le genre d’homme que Lule serait devenu.

«Probablement travailler un travail, travailler dur. Probablement avoir une maison, s’en occuper. Je pense juste que Daniel aurait fait du bien dans la vie », a déclaré Tieman.

“Il a toujours eu un travail même quand il jouait au football et tout ça, il a toujours eu un travail et a fait quelque chose pour gagner de l’argent.”

Un garde offensif, Tieman a déclaré que Lule était devenu un bon joueur de ligne.

“Je l’ai entraîné en première et en deuxième année et il ne savait rien entrer. Il s’est fait assez fort et s’est fait joueur de football, en gros”, a-t-il déclaré.

Tieman allait parler de Lule à l’équipe de cette année, mais la pluie de lundi matin a écourté sa conversation de fin d’entraînement. Bien qu’il soit trop émotif pour en parler, il sait qu’il est important que les enfants connaissent l’histoire de Lule et pourquoi ils touchent la figurine de football dans la zone ouest à chaque fois qu’ils entrent dans le stade Nesti.

Un marqueur a été placé au stade Nesti à la suite du décès tragique de Daniel Lule, senior du Hall, lors du premier entraînement de la saison 2012. (fichier BCR)

« Ces enfants ne savaient probablement même rien à ce sujet. Je pense que certains d’entre eux ont une idée, mais ils ne savent pas vraiment », a-t-il déclaré.

L’entraîneur des Red Devils, qui a guidé Hall vers un dossier de 45-39 avec six apparitions en séries éliminatoires de 2012 à 2019, a déclaré qu’il dira aux enfants “quel genre de personne était Daniel et comment il était toujours là pour ses coéquipiers”.

«L’équipe est venue en premier pour lui. Il se présentait le matin pendant la salle de musculation et repérait les enfants, puis revenait l’après-midi et faisait son levage. Il n’avait pas à faire ça », a déclaré Tieman.

« Il était toujours là pour ses copains. C’est quelque chose qu’il vient de faire. Il savait être un coéquipier. Je ne peux pas dire qu’il était le plus grand joueur de football, mais il a fait ce que vous avez dit et a fait de son mieux pour le faire. Toujours prêt à donner.