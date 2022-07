Randy Tieman cherche à reconstruire le football Hall à nouveau – Shaw Local

Lundi, l’équipe de football de Hall a ouvert son camp d’été avec un visage familier menant de la ligne de touche.

Après une pause de deux saisons, Randy Tieman est de retour à la barre de son alma mater.

“C’était bien”, a déclaré Tieman à propos de l’entraînement à nouveau des Red Devils. “Je l’attendais avec impatience depuis que j’ai repris le travail.”

Tieman a guidé les Red Devils vers un record de 45-39 et six apparitions en séries éliminatoires de 2012 à 2019.

Il se retrouve dans une position familière alors qu’il reprend les rênes des Red Devils.

Lorsqu’il est devenu entraîneur-chef pour la première fois en 2012, il a hérité d’une équipe qui avait une fiche de 8-19 au cours des trois saisons précédentes, dont une fiche de 1-8 en 2011.

Dans ce tour de table, Tieman prend le contrôle d’une équipe qui est allée 2-12 lors de son absence de deux saisons, passant 1-8 l’automne dernier.

“Nous devons amener les enfants à adhérer comme nous l’avons fait la dernière fois”, a déclaré Tieman. «La dernière fois, nous avons eu une très bonne classe de première année. C’était la classe avec [Jake] Merkel, [Chris] Hammonds, [Matt] Krolak. … J’en ai en fait deux dans le personnel maintenant, alors ils sont là pour aider à reconstruire. Ils sont passés par là. Vous obtenez ces cours à acheter, et vous les obtenez dans la salle de musculation, et ça marchera pour vous.

Tieman, qui a une fois de plus une solide classe de première année avec 30 joueurs, a déclaré qu’une chose qu’il avait apprise de sa dernière reconstruction était de permettre aux joueurs de s’en approprier.

“Vous devez [let] les enfants ont un peu leur mot à dire sur ce qui se passe », a déclaré Tieman. “Pas totalement, mais donnez-leur une certaine marge de manœuvre pour faire certaines des choses qu’ils veulent faire, et faites-le. Ils achèteront. C’est ce que nous espérons, et qu’ils viendront et feront les choses à notre façon.

Tieman a déclaré qu’il avait une liste jeune et inexpérimentée, mais qu’il avait de bons chiffres avec 62 joueurs au programme, dont 30 étudiants de première année.

“Nous sommes inexpérimentés, et nous devons juste apprendre”, a déclaré Tieman. “Nous allons faire beaucoup d’enseignement pendant le camp et les entraînements et pas autant de contacts tout de suite.”

Tieman a déclaré que l’attaque ressemblera à son dernier passage en tant qu’entraîneur-chef avec les Red Devils à la tête de l’attaque de l’aile-T.

“Nous allons tout baser sur l’aile-T et partir de là”, a déclaré Tieman.

Défensivement, Tieman a déclaré que les schémas changeaient toujours en fonction des adversaires.

Nick Hanck prend la relève en tant que coordinateur défensif.

“Je pense qu’il fera un excellent travail”, a déclaré Tieman. « Il a mis beaucoup de travail cet été en essayant déjà de comprendre ce qu’il veut faire. J’ai dit: ‘Tu dois juste faire ce que tu vas faire et le faire vôtre.’ ”

Tieman a déclaré que l’objectif principal du camp est de mettre en œuvre des projets.

«Mon infraction est un peu différente de ce que [former coach] pseudo [Guerrini] a fait, donc obtenir ce truc et obtenir la nouvelle défense [are the keys to camp]”, a déclaré Tieman. «Nous pouvons porter des casques tout le temps. Nous ne pouvons pas faire de trucs d’épaulettes. Nous allons nous concentrer sur l’enseignement et simplement leur faire comprendre ce que nous voulons qu’ils fassent et comment nous voulons qu’ils jouent, et leur expliquer simplement comment vous pouvez faire une erreur si vous le faites vite et fort.

Tieman a déclaré que les Red Devils n’avaient pas pu participer à des 7 contre 7 après son embauche. Au lieu de cela, ils feront leur propre travail 7 contre 7 au camp.

“Nous avons beaucoup d’enfants pour le couvrir, et ils auront du travail des deux côtés du ballon”, a déclaré Tieman.