Randy Schmid, écrivain scientifique AP avec une touche fantaisiste, décède

WASHINGTON (AP) – Randy Schmid, un écrivain scientifique à la retraite de l’Associated Press qui manquait rarement une occasion d’ajouter une touche fantaisiste à ses histoires faisant autorité, est décédé.

Schmid, 78 ans, est décédé dimanche dans une maison de retraite à Falls Church, en Virginie, a déclaré Mike Bobal, dont la défunte épouse était la cousine de Schmid. Les employés des foyers de soins ont déclaré qu’il regardait la télévision et plaisantait avec le personnel la nuit précédente.

Ses collègues de l’AP ont rappelé Schmid – sa signature était Randolph E. Schmid – comme un journaliste qualifié qui pouvait trouver un moyen simple de présenter des sujets compliqués.

“Une caractéristique d’une histoire de Schmid est la légèreté, la brièveté, un jeu de mots si possible et surtout la rapidité”, a écrit Seth Borenstein, un autre écrivain scientifique AP, pour la retraite de Schmid en 2011. “Un responsable des relations publiques du Smithsonian a déclaré que son les concurrents avaient l’habitude de se plaindre qu’il avait dû être informé d’histoires ou de conférences de presse. Il ne l’a pas fait.

Le contact ludique de Schmid avec la langue a été noté par un ancien patron à Washington.

“Randy était un écrivain scientifique dévoué, mais il n’a jamais manqué une occasion d’essayer d’insérer un jeu de mots dans un titre ou un lede. Il était un journaliste AP classique de bout en bout », a déclaré Sandy K. Johnson, qui était chef du bureau AP à Washington de 1998 à 2008.

L’une de ses dernières histoires AP a présenté l’approche légère de Schmid.

“Ce ne sont peut-être pas Sonny et Cher, mais certains oiseaux sud-américains chantent en duo, à tour de rôle au fur et à mesure de la mélodie”, a commencé l’histoire.

“Les collègues coincés sur des pistes sont souvent allés demander de l’aide à Randy, à tel point que nous l’avons souvent enrôlé comme écrivain fantôme. C’était une phrase qu’il détestait mais un rôle qu’il chérissait”, a déclaré la rédactrice en chef de Washington, Carole Feldman.

Bob Furlow, un éditeur de copie AP, a décrit Schmid comme “un journaliste solide tout en restant un champion du décalé. Il pouvait trouver des pépites que d’autres avaient négligées dans un bureau de recensement ou un autre rapport gouvernemental qui se transformaient en or sur son clavier.

Furlow a ajouté: “Nous lui rendrons un hommage spécial dimanche pour le passage de l’heure d’été – l’un de ses sujets préférés pour faire tourner quelques centaines de mots amusants autour des rappels semestriels.”

Schmid, de West Carthage, New York, a commencé avec AP en tant que journaliste au bureau d’Albany en 1968 et a été correspondant à Memphis de 1969 à 1973 où il devait périodiquement réfuter les rumeurs selon lesquelles Elvis Presley était mort, a déclaré Mike Bobal.

Il a déménagé au bureau de l’AP à Washington en 1973 et a gravi les échelons de journaliste à écrivain scientifique, et il a obtenu une maîtrise en météorologie.

“Il aimait travailler pour l’AP”, a déclaré Bobal. “Il aimait essayer de faire comprendre les choses au public, qu’il s’agisse de la météo ou du changement climatique.”

Schmid aimait voyager avec sa femme, Marcia, décédée en 2004. Bobal a déclaré que Schmid “n’a plus jamais été le même après cela”, mais il est resté proche de la famille de Bobal et est resté grégaire et un lecteur vorace.

“Randy a pris un plaisir absolu à trouver le bon morceau de culture pop pour rendre les nouvelles scientifiques amusantes et accessibles”, a déclaré Lauran Neergaard, rédactrice médicale AP. « Optique de transformation ? Pour Randy, c’était comme la cape d’invisibilité d’Harry Potter. Des bactéries dans les pommes de douche ? Il l’a surnommée la nouvelle de douche la plus effrayante depuis “Psycho”. Il était d’une gentillesse sans faille – et le roi des jeux de mots.

“Même après sa retraite, quelques fois par mois, Randy envoyait par e-mail un nouvel humour scientifique alors qu’il se connectait avec des amis et des collègues”, a déclaré Neergaard. “Et quand Randy a déménagé à la maison de retraite, il avait un collage de photos que l’AP a présenté à sa retraite – des photos de certaines de ses histoires préférées – accrochées directement devant son lit, prêtes à se remémorer les visiteurs.”

Et beaucoup de ces histoires étaient mémorables.

“Beaucoup des histoires scientifiques les plus intéressantes, amusantes et importantes que les gens ont lues au cours de la dernière génération”, a déclaré Borenstein, “étaient de Randy Schmid.”

Will Lester, l’Associated Press