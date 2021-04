Un homme de 85 ans qui a été condamné à une amende pour avoir enfreint les règles de verrouillage pour rencontrer des prostituées a imputé sa libido accrue à son vaccin contre le covid.

L’homme, qui n’a pas été nommé, a déclaré à des flics stupéfaits en Italie que sa libido avait «explosé le toit» après avoir été piégé contre le virus meurtrier la semaine dernière.

Le retraité excité a été condamné à deux amendes en moins d'une heure

Les agents ont révélé qu’il avait été condamné à deux amendes en moins d’une heure avec des prostituées qui utilisaient des maisons mobiles pour le travail, comme c’est le cas à Eboli, dans le sud de l’Italie, où l’homme a été interpellé.

L’homme a été condamné à une amende de 1000 € pour la double infraction et a laissé les flics à la fois stupéfaits et souriants quand il a déclaré: « C’est le coup de poing Covid, cela me rend plus viril – de toute façon l’amende est de l’argent bien dépensé. »

Le porte-parole de la police, Sigismondo Lettieri, a déclaré au Sun: «L’homme a été arrêté pour la première fois aux petites heures du matin après avoir été vu entrer dans le camping-car garé près de la plage qui est connue pour être utilisée par des prostituées.

L'homme habite dans la ville d'Eboli

»On lui a dit qu’il avait enfreint les règles de couvre-feu covid et qu’il a été condamné à une amende de 500 € et libéré, mais il a ensuite été arrêté moins d’une heure plus tard sur la route dans un autre camping-car utilisé par des prostituées et condamné à une amende supplémentaire de 500 €.

«Lorsque les policiers ont réalisé que c’était sa deuxième amende, ils ont été stupéfaits quand il leur a dit:« C’est le vaccin contre le covid, cela me rend plus viril »avant de dire que l’amende était« de l’argent bien dépensé ». «

«Sa réponse a provoqué la surprise et les rires de la patrouille, mais il a quand même été condamné à une amende.





En vertu du règlement du couvre-feu italien qui a changé lundi, les Italiens devaient rester chez eux entre 22 heures et 5 heures du matin.

Ils sont exemptés s’ils étaient en déplacement ou pour des affaires essentielles et visiter des personnes à l’intérieur si ce n’est pas dans votre bulle ou pour des raisons urgentes a également été interdit.

Selon le ministère italien de la Santé, un peu moins de 17 millions de personnes ont été piquées, tandis que le pays a enregistré près de quatre millions de cas et 119 000 décès.