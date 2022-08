Randy Ratsnake est un charmeur de serpents – Shaw Local

Y a-t-il des animaux plus méconnus que les serpents ? Il existe tellement de mythes que je suis tenté de tous les énumérer :

Les serpents sont visqueux.

Les serpents hypnotisent leur proie.

Les serpents peuvent piquer avec leur langue.

Les serpents détachent, détachent et disloquent leurs mâchoires lorsqu’ils se nourrissent.

Waouh ! Attendez une minute là. Cette dernière petite fiction est entendue si souvent qu’elle est largement acceptée comme vérité. Mais tu sais quoi? Ce n’est pas. Jetez juste un oeil à mon ami Randy ici.

Randy Ratsnake est l’un des neuf serpents qui habitent le Hickory Knolls Discovery Center. À près de 7 pieds, il est l’un de nos plus longs, et sa musculature impressionnante signifie qu’il est également l’un de nos plus serrés. (Je dis toujours que vous n’avez pas été étreint tant que vous n’avez pas eu un câlin de Randy. Ces muscles forts, pour serrer les proies, sont impressionnants à coup sûr.)

Parce qu’il a le sang froid – un ectotherme qui ne génère pas sa propre chaleur corporelle – Randy n’a besoin de manger qu’environ une fois par semaine à 10 jours. Mais quand vient l’heure du souper, c’est un spectacle à voir.

Dans la nature, les couleuvres obscures comme Randy mangeaient une alimentation variée de souris, de campagnols et de tamias; oiseaux et oeufs d’oiseaux; et peut-être même la grenouille occasionnelle. Mais comme nous n’avons ni congélateur ni budget suffisant pour accueillir cette large gamme de produits comestibles, Randy se voit servir une sélection de souris, rats et poussins congelés (comme dans les poussins) que nous décongelons avant de les nourrir.

Même si son régime alimentaire est quelque peu apprivoisé, ses instincts alimentaires ne le sont pas. Les couleuvres obscures ne sont pas couramment vendues dans le commerce des animaux de compagnie et, par conséquent, les individus captifs ont conservé bon nombre de leurs traits sauvages. Randy aborde chaque repas comme s’il chassait dans une forêt du sud de l’État – l’un des nombreux habitats naturels que les couleuvres obscures appellent chez eux. (Bien qu’originaire de l’Illinois, Pantherophis spiloides n’est pas naturellement présent dans le comté de Kane.)

Après avoir été placé dans un espace ouvert – comme, disons, le hall de Hickory Knolls – la langue de Randy commence à effleurer. Des films oscillants captent des molécules de parfum qui sont ensuite délivrées au toit de sa bouche, où réside l’organe de Jacobson, ou voméronasal. Cette ligne directe vers le cerveau donne alors à Randy les informations dont il a besoin pour décider s’il y a quelque chose à manger ou quelque chose qui va le manger. (Plus d’informations à ce sujet plus tard.)

Vous savez ce qui est vraiment cool ? La langue fourchue d’un serpent sent en réalité en stéréo. Autrement dit, il peut dire de quelle direction provient une odeur en fonction du côté de la langue que l’odeur atteint en premier.

Une fois que Randy a déterminé où se trouve sa « proie », il ne perd pas beaucoup de temps. Lorsqu’il a vraiment faim, il frappe fort, saisissant l’animal décongelé avec de minuscules dents qui fonctionnent comme un velcro agressif – c’est-à-dire qu’elles saisissent plutôt que de couper et de mâcher. Il enroule ensuite son corps autour de son repas et lui donne une bonne pression avant de l’envoyer par l’écoutille.

C’est là qu’intervient le démantèlement des mythes : il n’y a pas de problème ! Il s’avère que les mâchoires des serpents sont complètement différentes des mâchoires des mammifères avec lesquelles nous, les humains, sommes si familiers.

Au lieu d’articulations temporo-mandibulaires reliant les mâchoires supérieure et inférieure, les serpents ont une combinaison d’os supplémentaires – donc plus d’un point de “charnière” – ainsi que des tendons flexibles qui permettent à la bouche de s’ouvrir largement, à la fois de haut en bas et d’un côté à l’autre. Il peut sembler que tout est déséquilibré, mais il s’agit en réalité d’une configuration de pièces différente de celles auxquelles nous sommes habitués.

Ensuite, pour démarrer le processus de déglutition, Randy orientera le repas de manière à ce qu’il descende la tête la première. Ce moyen d’avaler dans le sens de la longueur est rapide et efficace – vous ne mangeriez pas un hot-dog en commençant par le milieu, n’est-ce pas ?

Les serpents à l’état sauvage n’ont pas l’option d’un repas tranquille. Pendant qu’ils se nourrissent, ils sont également vulnérables. C’est vrai; les serpents sont des prédateurs, mais ils sont aussi des proies. Randy abat généralement un petit rat en 90 secondes environ; les poussins sont encore plus rapides – peut-être une minute du début à la fin.

Ni mains ni doigts, ni couteau ni fourchette; les serpents ont à la place une autre adaptation étonnante : leurs mâchoires inférieures. Plutôt que d’être fusionnées au niveau du menton, comme la nôtre, les mâchoires inférieures d’un serpent sont reliées par des tendons élastiques. Ils peuvent s’écarter et se déplacer d’avant en arrière. D’abord un côté, puis l’autre, avancent et reculent, tirant la proie dans la bouche puis dans la gorge ; à ce stade, les contractions musculaires prennent le relais et le repas descend vers l’estomac pour la prochaine étape du processus digestif. Assez génial, hein ?

Je vais bientôt me diriger vers Hickory Knolls pour une autre tournée d’alimentation de serpents et de démystification. Je pense que cette semaine, pour mélanger un peu les choses, on mettra un peu de musique…

Le thème de « Jaws », peut-être ?