RANDY Quaid est l’un des noms les plus durables d’Hollywood, ayant joué dans plus de 90 films, y compris des classiques tels que Midnight Express.

Mais mardi 27 avril 2021, l’acteur américain très apprécié a annoncé sur Twitter qu’il «envisageait sérieusement» une incursion dans la politique. Voici ce que nous savons …

L’acteur Randy Quaid dit qu’il « envisage sérieusement » de briguer le poste de gouverneur de Californie Crédits: Getty

Randy Quaid est-il un républicain ou un démocrate?

On ne sait pas immédiatement à quel parti politique Quaid est affilié – et s’il est républicain ou démocrate.

Après 2016, Quaid est devenu un fervent partisan de Donald Trump.

Il faisait partie des partisans de Trump qui ont affirmé sans preuve que le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020 était le résultat d’une fraude électorale généralisée.

Trois semaines après les élections, Trump a utilisé son compte Twitter pour remercier Quaid d’avoir fait ces déclarations.

L’ancien président a également souligné un autre article de Quaid qui exhortait les fans à boycotter Fox en faveur de One America News Network et Newsmax.

L’acteur n’a jamais été timide quant à ses opinions politiques et tweete régulièrement sur ses convictions pro-Trump et anti-démocrates.

La majorité de ses tweets, en fait, sont politiquement chargés.

Randy Quaid a joué dans une foule de séries dramatiques et de films de comédie légère tout au long de sa carrière Crédit: Randy Quaid / Instagram

En 2018, Quaid a réalisé une vidéo chantant son soutien à Trump.

Il a chanté « Bye, Bye, Bernie » faisant référence à Bernie Sanders perdant face à Hilary Clinton. Il a terminé la vidéo avec: « J’aime mieux Trump de toute façon. »

Randy Quaid est-il candidat au poste de gouverneur?

Il semblerait que l’acteur, qui est apparu dans plus de 90 films, «envisage sérieusement» de devenir le prochain gouverneur de Californie.

Mardi (27 avril 2021), Quaid a laissé entendre qu’il se présenterait pour le poste.

Il tweeté: « J’envisage sérieusement de me présenter aux élections du gouverneur. La corruption des poursuites en Californie (en particulier à Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État. # RandyQuaid4CAGOV. «

Il n’a pour l’instant pas lancé de campagne officielle.

Le favori des années 80 a déclaré qu’il « éliminerait » la corruption à Calfiornia Crédit: Randy Quaid / Twitter

Qui est candidat au poste de gouverneur de Californie?

Les tweets de Quaid surviennent quelques jours à peine après que Caitlyn Jenner a annoncé qu’elle se présentait comme gouverneur de Californie.

Jenner a annoncé sa candidature et lancé son site Web de campagne le 23 avril 2021

Après avoir annoncé son offre, Quaid a tweeté à Jenner: « Allez! » avec un emoji drapeau américain.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a fait face à une élection de rappel.

Le 26 avril, la tentative de rappel du gouverneur a recueilli suffisamment de signatures pour forcer une élection de rappel plus tard cette année.

Les autres candidats républicains au poste de gouverneur devraient inclure l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, l’ancien représentant américain Doug Ose et l’homme d’affaires John Cox, qui a perdu contre Newsom en 2018.

On ne sait pas immédiatement quand l’élection aura lieu.