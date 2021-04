L’ACTEUR Randy Quaid pourrait jeter son chapeau dans le ring pour se présenter aux élections de gouverneur de Californie.

Le frère de l’acteur populaire Dennis Quaid, Randy a déclaré qu’il «envisageait sérieusement» une candidature au poste de gouverneur de Californie après avoir été annoncé que l’actuel gouverneur de l’État, Gavin Newsom, ferait face à une élection de rappel.

L’acteur Randy Quaid «envisage sérieusement» de briguer le poste de gouverneur de Californie Crédit: Randy Quaid / Instagram

Quaid a tweeté qu’il arrêterait la corruption en Californie Crédit: Randy Quaid / Twitter

«J’envisage sérieusement de me présenter aux élections de gouverneur», tweeté. « La corruption des procureurs en Californie (en particulier Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État. »

Il a ensuite tweeté le hashtag: « RandyQuaid4CAGOV »

Le tweet de Quaid intervient quelques heures seulement après que l’autre célébrité Caitlyn Jenner a annoncé sa propre candidature au poste de gouverneur de Californie.

L’acteur de 70 ans, célèbre pour ses rôles dans les vacances de Noël et le jour de l’indépendance, n’a pas encore lancé officiellement de campagne.

Son tweet intervient quelques heures après que Caitlyn Jenner a tweeté qu’elle se présenterait comme gouverneur Crédit: Instagram

Newsom fait face à une élection de rappel Crédit: Reuters

Quaid, nominé aux Oscars, était dans l’actualité récente pour des problèmes juridiques concernant une arrestation en 2009 après avoir utilisé une carte de crédit frauduleuse dans un hôtel de Californie.

Il n’a été dans qu’un seul film au cours de la dernière décennie – All You Can Eat de 2018.

Bien que lui et sa femme aient vécu dans le Vermont, il a récemment été aperçu à Los Angeles en 2019.

Il a également vécu au Canada pour demander l’asile avec sa femme, le couple pensant qu’ils étaient «en danger», a rapporté Reuters.

Il a même partagé son soutien à son futur concurrent Jenner.

« Allez! @Caitlyn_Jenner, » il a tweeté quand Jenner a annoncé sa course.