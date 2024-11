Randy Orton contre. Kevin Owens annulé après une bagarre sauvage

Kevin Owens est sans doute devenu le talon supérieur de WWE SmackDown. (Crédit : WWE/Getty Images) Getty Images

Kevin Owens était censé affronter Randy Orton au WWE Crown Jewel, mais le match n’a jamais eu lieu après que les amis devenus rivaux se soient livrés à une bagarre sauvage avant que la cloche ne sonne.

Lors d’une rencontre houleuse à Riyad, en Arabie Saoudite, Owens a attaqué Orton avec une chaise en acier avant le match, et les deux anciens champions du monde se sont bagarrés au bord du ring et dans la foule, Orton frappant même le directeur général de Raw, Adam Pearce, avec un vicieux RKO. La mêlée s’est terminée avec Owens frappant un énorme senton via Orton, qui était perché sur une table dans la foule.

Eh bien, s’il y avait un espoir de réconciliation entre Orton et Owens, Crown Jewel l’a complètement écrasé.

ForbesRésultats du WWE Crown Jewel 2024 : Liv Morgan renverse Nia Jax

Au cours des derniers mois, Owens et Orton ont noué l’une des amitiés les plus improbables de l’histoire récente de la WWE. Les deux stars étant notoirement indignes de confiance, le ciment qui les unissait était leur amitié avec Cody Rhodes.

Ensuite, tout s’est effondré. Owens, jaloux et enragé, a attaqué Rhodes dans les coulisses, puis il a fait de même avec Orton. Le résultat ? La dissolution de l’un des trios les plus célèbres que la WWE ait jamais réunis et une bagarre inoubliable à Crown Jewel.

Pour quiconque connaît l’histoire de trahison d’Owens envers ses supposés amis, cela n’aurait pas dû être aussi surprenant.

L’un des meilleurs méchants de son époque, Owens est toujours resté pertinent dans les scénarios clés malgré une seule victoire au titre mondial en près d’une décennie sur la liste principale. Cela a joué dans ses récentes trahisons d’Orton et Rhodes, son désir de redevenir champion du monde contribuant clairement à l’implosion de leur trio.

Bien sûr, il y a un autre éléphant dans la pièce : le statut du contrat d’Owens.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Owens, dont le contrat avec la WWE expire début 2025, pourrait avoir déjà re-signéet on peut dire sans se tromper que les récentes allusions à l’écran d’Owens concernant son départ de la WWE suggèrent en fait qu’il ne va nulle part. Cela ne devrait pas non plus être le cas, même si intérêt d’AEWce qui est probablement en train de ronger son frein pour le faire venir.

Malgré son manque de victoires au titre mondial, Owens a joué un rôle essentiel dans la programmation de la WWE pendant une grande partie de sa carrière et surtout au cours des dernières. Au cours de cette période, il a organisé deux WrestleManias et a même fait sortir « Stone Cold » Steve Austin de sa retraite.

Maintenant, Owens est une fois de plus considéré comme un méga talon, et après sa bagarre avec Orton à Crown Jewel, il reste impliqué dans une paire de rivalités amères avec Orton et Owens.

Bien que la WWE ne lance généralement pas d’appât avec des matchs de renom à la carte, cela a peut-être été nécessaire car Owens en est encore aux premiers stades de sa course au talon et est serait en ligne pour un match majeur de championnat de la WWE contre Rhodes, que ce soit aux Survivor Series ou au retour L’événement principal du samedi soir. La WWE a fait un excellent travail en transformant à nouveau le très populaire Owens en talon, en utilisant ses tours contre Orton et Rhodes – deux des stars les plus populaires de la WWE – comme catalyseurs d’une méga poussée en tant que l’un des méchants les plus détestés au monde.

Cela se traduira-t-il réellement par une victoire au titre mondial pour Owens ? Cela semble peu probable, étant donné que Rhodes est le visage de la WWE et semble prêt à détenir le titre mondial jusqu’en 2025. Mais ce qui est certain, c’est qu’Owens profite de son tour de talon et de sa rivalité intense avec Orton.

Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir quand – et non si – Orton et Owens s’affronteront dans un match énorme et très attendu. Ensuite, Owens pourra jeter son dévolu sur Rhodes et le championnat de la WWE.