Randy, le frère de Tori Spelling, est « fier d’elle » – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Randy Orthographe44 ans, ne pourrait pas être plus favorable à sa grande sœur Tori Orthographe, 50 ans, au milieu d’un divorce dramatique, de problèmes de santé et de problèmes financiers. Dans une nouvelle interview, le fils de Bonbons et le retard Aaron Orthographe a parlé de sa relation actuelle avec elle. « Nous avons eu ce moment où nous étions à Palm Springs, nous avions les vacances de printemps », a-t-il déclaré. PERSONNES pour l’interview publiée lundi 25 septembre. «Je suis allé là-bas, nous sommes allés à Universal Studios, puis nous sommes restés un petit moment dans le désert là-bas. Les enfants étaient à la piscine et couraient partout. Et nous avons juste eu ce moment en les regardant dire : « Ça y est. »

Randy a ajouté ailleurs dans l’interview, « avoir nos enfants ensemble et regarder ces beaux êtres humains interagir et penser simplement que nous avons fait quelque chose de bien. » C’était, dit-il, « une chose merveilleuse à voir ».

Le coach de vie a également réfléchi à son enfance avec Tori, qui a 5 ans et demi que lui. Nous étions en désaccord sur beaucoup de choses», a-t-il admis. Pourtant, dit-il, il « l’admirait ». « Je voulais juste ma sœur aînée », a-t-il révélé. «Je l’admirais. Je voulais regarder des dessins animés, elle voulait regarder les informations. Je suis sûr que je l’ai vraiment ennuyée. C’est donc passé de là à être proche au fil des années d’une manière différente. Je pense que parfois je suis un grand frère, parfois il y a une belle sérénité. Parfois, je suis encore [a] petit frère. »

Randy dit qu’ils sont toujours proches, malgré toutes les années et tout ce qui s’est passé depuis leur enfance. « Nous restons proches et je suis fier d’elle », a-t-il déclaré au média. «Je pense que c’est une personne très forte. Elle est résiliente.

En effet, Tori a vécu beaucoup de choses ces derniers temps. En juin, mari de 17 ans Doyen McDermott est allé sur Instagram pour publier une annonce de séparation rapidement supprimée. Tori a ensuite été vue avec ses cinq enfants séjournant dans un motel bon marché avant de camper dans un camping-car. En août, l’actrice a été vue sortant d’un hôpital après une mystérieuse maladie, mais a depuis été vue en sortant avec une apparence dynamique et en bonne santé.