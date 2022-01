Randy Jackson : 5 choses à savoir sur le frère de Janet et Michael

Avant la très attendue série documentaire Lifetime et A&E de sa sœur Janet Jackson, apprenez-en plus sur son frère aîné Randy.

Randy Jackson est une icône de la musique. Maintenant âgé de 60 ans, Randy est devenu célèbre en tant que membre du célèbre Jackson 5 (plus tard juste The Jacksons) aux côtés de ses frères Jacky, Tito, Jermaine, Marlonet le regretté Michael Jackson. Il est également un frère aîné d’une sœur légendaire Janet Jackson, 55 ans, qui fait l’objet d’une série documentaire très attendue diffusée sur Lifetime et A&E. En savoir plus sur Randy avant la première ici.

Il fait partie de la légendaire famille Jackson

Steven Randall « Randy » Jackson est né à Gary, Indiana le 29 octobre 1961 de parents Catherine Esther91, et la fin Joe Jackson. Au-delà des frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael, il avait aussi la soeur Janet, ainsi que des soeurs Le Toya et Rabbi.

Il est devenu célèbre avec les Jackson 5

Les Jackson 5 – plus tard connus sous le nom de Jacksons – étaient un groupe musical déterminant des années 1970, en grande partie grâce à la direction de papa Joe. Avant de frapper fort, les garçons interprétaient des chansons musicales à la maison, gagnant plus tard les éloges des spectacles de talents locaux. Joe a poussé le groupe à signer avec un label en 1968, avant de finalement se retrouver dans l’histoire de Motown Records.

Aux côtés de ses frères, le groupe a connu son premier succès au Billboard avec « I Want You Back » en 1970, alors que Randy n’avait que neuf ans. Le single a été suivi par « ABC », « I’ll Be There » et « The Love You Save » menant à un succès international dans le monde entier – devenant finalement le groupe le plus vendu de Motown Records (battant Diana Ross et Les Suprêmes). Le groupe est devenu un modèle pour les carrières solo massivement réussies de Michael, et plus tard, de sa sœur Janet dans les années 1980 et au-delà.

Le groupe a remporté trois nominations aux GRAMMY et a fait introniser trois chansons au Grammy Hall of Fame : « I’ll Be There » et « I Want You Back » en 1999, suivies de « ABC » en 2007.

C’est un père

Randy était autrefois marié à Eliz Shaffe de 1989 à 1992, et le couple partage une fille Stevanna Jackson31 ans. Stevanna s’est lancée dans sa propre carrière dans le divertissement, agissant aux côtés de Jamie Lynn Spears au Zoé 101 dans les années 2000. Il partage également deux enfants avec son ex-partenaire Alejandra Geneviève Oaziaza: Geneviève Catherine32, et Steven Randall Jr.., 29.

De manière controversée, Alejandra a également épousé et divorcé du frère de Randy, Jermaine : ils se sont mariés en 1995, mais ont divorcé en 2003. Jermaine a également eu un fils avec Alejandra : Jermajesty Jackson21.

Il est proche de Janet

Bien qu’il soit issu d’une grande famille, Randy a entretenu une relation particulièrement étroite avec Janet, qui est de cinq ans sa cadette. le Contrôler Le chanteur a crié Randy pour son anniversaire sur Instagram en 2020, partageant une jolie photo des deux enlacés.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Janet Jackson (@janetjackson)

« Grand frère, je t’aime. Je vous souhaite toujours du bonheur, de la paix et de l’amour, mais surtout en ce jour spécial @ randyjackson8 », a-t-elle écrit avec un emoji au cœur noir. Randy est aussi un co-partenaire avec sa sœur au label indépendant Rhythm Nation Records (du nom de son album de 1989).

Il a eu un grave accident de voiture

En 1980, Randy a été impliqué dans un grave accident de voiture qui lui a écrasé les jambes et les pieds. L’incident s’est produit à Hollywood, en Californie. Il a été grièvement blessé et a dû être sauvé par les « mâchoires de la vie ». Randy a miraculeusement récupéré – apparaissant plus tard dans un magazine Jet avec un titre qui disait « Randy Jackson marche à nouveau : parle de son avenir ».