Randy Cox, paralysé dans un fourgon de police, atteint un règlement de 45 millions de dollars avec New Haven, Connecticut

New Haven, Connecticut, a accepté un règlement de 45 millions de dollars avec Randy Cox, qui a été paralysé alors qu’il était transporté menotté et sans ceinture de sécurité à l’arrière d’un fourgon de police après son arrestation l’année dernière, ont déclaré samedi le maire et les avocats de la ville.

L’accord a été conclu vendredi soir après une conférence d’une journée avec un magistrat fédéral, a déclaré le maire Justin Elicker. Cela s’est produit deux jours après que la ville a licencié deux policiers qui, selon les autorités, ont traité Cox avec imprudence et sans compassion.

« Les erreurs de la ville ont été bien documentées », a déclaré une déclaration des avocats Ben Crump, Louis Rubano et RJ Weber, qui représentaient Cox. « Mais aujourd’hui est le moment de se tourner vers l’avenir, afin que les habitants de New Haven puissent avoir confiance en leur ville et en leur service de police. »

Cox, 36 ans, est resté paralysé de la poitrine le 19 juin 2022, lorsque le fourgon de police dans lequel il se trouvait a freiné fort, l’envoyant la tête la première dans une cloison métallique alors que ses mains étaient menottées derrière le dos. Cox avait été arrêté pour avoir menacé une femme avec une arme à feu, qui a ensuite été rejeté.

« Je ne peux pas bouger. Je vais mourir comme ça. S’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez-moi s’il vous plaît », a déclaré Cox quelques minutes après l’accident, selon la vidéo de la police.

Une fois au poste de police, les policiers se sont moqués de Cox et l’ont accusé d’être ivre et de simuler ses blessures, selon des images de surveillance et de caméras portées sur le corps. Les agents ont traîné Cox par les pieds hors de la camionnette et l’ont placé dans une cellule de détention avant son transfert éventuel vers un hôpital.

Cinq officiers, dont ceux qui ont été licenciés, font face à des accusations criminelles dans cette affaire. Ils ont tous plaidé non coupable.

L’année dernière, Cox a poursuivi les officiers et la ville pour 100 millions de dollars. Ses avocats ont qualifié le règlement de règlement le plus important jamais enregistré dans une affaire d’inconduite policière.

Cox n’avait pas prévu de faire de commentaires publics au cours du week-end, a déclaré Rubano.

« Il a en quelque sorte revécu ce qui lui est arrivé tout au long de la journée d’hier, donc ce fut une journée très émouvante », a déclaré l’avocat par téléphone. « Il se détend maintenant. »

L’affaire a suscité l’indignation des défenseurs des droits civiques comme la NAACP, ainsi que des comparaisons avec l’affaire Freddie Gray à Baltimore. Cox est noir, tandis que les cinq officiers arrêtés sont noirs ou hispaniques. Gray, qui était également noir, est décédé en 2015 après avoir subi une blessure à la colonne vertébrale alors qu’il était menotté et enchaîné dans un fourgon de police de la ville.

La police de New Haven a depuis adopté des réformes qui consistent notamment à s’assurer que tous les prisonniers portent des ceintures de sécurité. Le 5 juin, le Sénat de l’État a donné son approbation finale à la législation qui exigerait des ceintures de sécurité pour tous les prisonniers transportés.

« Randy est entré dans un véhicule de transport de la police en étant capable de marcher, et maintenant il ne peut plus marcher », a déclaré Elicker lors d’une conférence de presse samedi. Il a dit qu’il avait parlé avec la mère de Cox plus tôt dans la journée.

« Ce que j’ai partagé avec elle, c’est que même si ce règlement ne peut pas ramener Randy dans son état d’origine lorsqu’il est entré dans ce véhicule de transport de la police, j’espère qu’il fournira à Randy le futur soutien médical et les autres soutiens dont il aura besoin », a déclaré Elicker. . « Randy a 36 ans, et nous espérons qu’il a une longue vie devant lui avec le genre de soutien et de soins qu’il mérite. »

Carolyn Thompson, l’Associated Press