Randy Bachman raconte l’histoire derrière « Takin’ Care of Business » de Bachman-Turner Overdrive

«C’est mon cadeau des dieux de l’écriture de chansons», dit Randy Bachman.

Ce cadeau est «Takin’ Care of Business», le single à succès de Bachman de 1974 avec Bachman-Turner Overdrive (BTO), et depuis lors un incontournable de la radio rock classique. Mais comme le révèle le guitariste d’origine canadienne Guitaristeson cadeau a nécessité beaucoup de travail acharné, de rejet et de patience pour être gagné. Bien qu’elle fasse partie du catalogue BTO, la chanson remonte au groupe précédent de Bachman, The Guess Who, pour lequel il a écrit des tubes comme « Undun » et a co-écrit d’autres succès, comme « American Woman » et « These Eyes », avec le claviériste. et le chanteur Burton Cummings.

Mais «Takin’ Care of Business» ne verra le jour que bien après que Bachman ait quitté Guess Who en mai 1970.

« Cela m’a pris six ou sept ans pour écrire », dit-il. « J’ai commencé vers 1967 aux Scepter Studios à New York, où les Guess Who enregistraient. » Sceptre était devenu célèbre au début des années 1960 en tant que label des Shirelles, Dionne Warwick et des Isley Brothers. Le studio, bien que moins prospère, est désormais connu comme le lieu où le Velvet Underground a enregistré une grande partie de son premier album, Le Velvet Underground et Nicoen avril 1966.

Au début, Bachman dit : « J’essayais d’écrire une chanson comme « Paperback Writer » des Beatles – une journée dans la vie d’un homme – plutôt que d’écrire une chanson d’amour.

« En fait, j’écrivais sur Stanley Greenberg, qui était le fils de Florence Greenberg, propriétaire de Sceptre Records. Elle dirigeait les Shirelles et Dionne Warwick, et elle a écrit [the Shirelles’ 1962 hit] « Garçon soldat. »

« Son fils Stanley Greenberg était l’ingénieur et il était aveugle. Et chaque jour en arrivant au travail, il portait une chemise boutonnée blanche, une cravate en tweed, une veste en tweed, un pantalon en tweed et des chaussures richelieu. Et nous sommes en août à New York, quand il fait 95°C et 95° d’humidité ! Nous portons des chemises déchirées, des pantalons coupés, des jeans déchirés et des sabots, et il vient travailler en costume.

« Je lui ai dit. ‘Je veux écrire une chanson sur toi.’ Je voulais l’appeler « White Collar Man », parce qu’il portait cette chemise blanche boutonnée tous les jours. — Randy Bachman

« Nous demandions : « Stanley, pourquoi es-tu habillé de cette façon ? Il fait tellement chaud là-bas ! » Il disait : « Je veux ressembler à George Martin. Je sais que c’est ce qu’il porte.

«’D’accord, tu ressembles à George Martin’, lui ai-je dit. «Je veux écrire une chanson sur toi.»

« Je voulais l’appeler ‘White Collar Man’, parce qu’il portait cette chemise blanche boutonnée tous les jours. »

Bachman a décidé de rejoindre Stanley ce soir-là pour s’inspirer de sa chanson.

« Nous partons donc à 22 heures », poursuit Bachman. « Et je lui ai demandé : « Alors, que se passe-t-il le matin lorsque tu te lèves et que tu vas travailler ? Et il dit : « Eh bien, il y a du monde, et je prends le 8h15 pour aller en ville. »

« Et je commence à penser : je me réveille le matin, au son du réveil, je prends le 8h15 pour aller en ville. ‘Et puis quoi ?’, lui ai-je demandé. Il dit : ‘Je sens le maquillage et la laque.’ les filles dans le train essaient de se maquiller pour être jolies pour leur travail, puis je me rends au travail à pied et je commence mon travail d’esclave pour toucher mon salaire.

«Je me suis dit : Super ! Il y a une chanson! »

Randy Bachman (à gauche) et Burton Cummings en 1977, lors de l’enregistrement de l’album solo de Cummings Ma propre façon de rocker. (Crédit image : Archives Michael Ochs/Getty Images)

Alors que les couplets écrits par Bachman étaient étroitement liés à la chanson telle qu’on la connaît aujourd’hui, le refrain familier et son refrain étaient inexistants. Comme l’explique Bachman : « À l’origine, quand nous sommes arrivés au crochet, la chanson s’est arrêtée et nous avons chanté « White Collar Man », la même chose que [sings] ‘Écrivain de poche.’

Les débuts de la chanson ont été tout sauf réussis.

« Je l’ai joué pour Burton Cummings, qui le détestait », se souvient Bachman. « Il a dit : « Les couplets sont géniaux – mais « White Collar Man ? Bâillonnez-moi avec un pilon ! Je ne ferai jamais cette chanson. Nous serons poursuivis en justice par Lennon et McCartney. Laissez-moi changer le crochet. J’ai dit : « Non, c’est ma chanson. Je vais trouver le crochet ! »

« Donc, cette chanson n’a jamais figuré sur aucun album de Guess Who. »

Dans la seconde moitié des années 1970, Bachman était seul, après avoir quitté Guess Who lorsque les tensions avec Cummings atteignirent leur point de rupture. Il a formé Bachman-Turner Overdrive avec ses frères, le guitariste Tim et le batteur Robbie, ainsi que le bassiste et chanteur CF Turner. Mais Bachman n’avait pas oublié « White Collar Man ».

« Burton a dit : ‘Je ne ferai jamais cette chanson. Nous serons poursuivis en justice par Lennon et McCartney ! Laisse-moi changer le refrain.’ » — Randy Bachman

« Un soir, je me rends à un concert en voiture », se souvient-il, « et ce DJ à la radio, que je connaissais très bien, dit : « Voici Daryl B à la radio CFUN, qui s’occupe des affaires ! Je me suis dit : quel titre de chanson ! »

En arrivant au concert, Bachman a appris que Turner avait perdu la voix et ne pouvait plus chanter. «J’ai donc dû chanter le dernier set un samedi soir dans un club de rock and roll», raconte-t-il. « Et je ne suis pas un chanteur. »

Face au désastre, Bachman a assumé avec courage des tâches vocales, mais était limité dans ce qu’il pouvait interpréter compte tenu de ses compétences. Après avoir dirigé le groupe à travers des versions improvisées de divers morceaux, dont « Oye Como Va » de Santana – « Je ne connais pas l’espagnol mais c’était à la radio et tout le monde aimait danser dessus, alors je l’ai chanté phonétiquement » – Bachman était à un perte de quoi jouer.

Bachman-Turner Overdrive vers 1974 (Crédit image : Archives Michael Ochs/Getty Images)

« Et puis une petite lumière s’est allumée dans ma tête », raconte-t-il. «Je me suis dit : c’est votre grande chance pour ‘White Collar Man !’ Associez-le à la phrase « Prenez soin de vos affaires » que vous venez d’entendre à la radio. Le groupe ne peut pas dire non : il est votre otage.

« Je leur ai dit : « Jouez simplement ces trois accords et suivez-moi ! » Et j’ai commencé à chanter : « Tu te lèves tous les matins à l’avertissement du réveil… » Et quand j’ai compris, j’ai commencé à chanter « Takin’ Care of Business ». »

Au refrain suivant, le groupe chantait avec lui. « Et je leur ai répondu ‘Tous les jours !’ et « Dans tous les sens! »

« Et puis – boum – ça m’a frappé : c’est un classique !

Le groupe l’a enregistré quelques semaines plus tard, avec Bachman jouant de sa guitare électrique Gretsch 6120 de 1957 et prenant le chant principal pour la première fois. « Fred m’a dit : ‘Tu devrais chanter ça’ », se souvient Bachman de la session. « ‘Tu seras, genre, mon lanceur de relève.’ C’était comme une vraie chanson de BTO. »

« Je leur ai dit : « Jouez simplement ces trois accords et suivez-moi ! » Et j’ai commencé à chanter. » — Randy Bachman

Sorti le Bachman-Turner Overdrive II« Takin’ Care of Business » est sorti en single en janvier 1974 et a commencé une lente progression dans les charts, atteignant la 12e place du classement. Panneau d’affichage Hot 100 en août et restant dans les charts 20 semaines, la plus longue de toutes les chansons de BTO.

Bien que BTO ait décidé de démissionner en 1980, ils se sont reformés à plusieurs reprises, la dernière en 2023, mais avec une formation révisée qui comprend le fils de Bachman, Tal, au chant, à la guitare et au piano. Ces retrouvailles ont été une célébration bienvenue pour Bachman, qui rayonnait déjà après avoir récupéré sa Gretsch 6120, volée en 1976.

Quant à « Takin’ Care of Business », il perdure aujourd’hui à la radio, dans les publicités, au cinéma et à la télévision. L’expression fait également désormais partie du lexique moderne des employés horaires et salariés du monde entier, une récompense largement méritée pour le long et dur travail de Randy Bachman.