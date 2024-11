Randy Bachman emmènera Bachman-Turner Overdrive en tournée canadienne l’année prochaine

Randy Bachman emmène Bachman-Turner Overdrive sur la route – sans Fred Turner.

Bachman a annoncé vendredi ses plans pour le Back In Overdrive Tour 2025, plus d’un an après avoir révélé qu’il relançait le Prendre soin des affaires groupe.

À l’époque, Bachman avait déclaré que Turner était à bord et qu’il aiderait à écrire et à enregistrer de la nouvelle musique, mais un représentant de Bachman a maintenant déclaré que Turner n’était plus impliqué, refusant de fournir plus de détails.

Bachman a tourné sous le nom de BTO aux États-Unis cette année avec son fils Tal Bachman, qui a rejoint le groupe lors de sa reprise.

La tournée canadienne de BTO mettra également en vedette les groupes de rock classique April Wine et Headpins.

La tournée devrait débuter à Victoria en avril et se terminer à Halifax en mai.