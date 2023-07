Randonneur tué après une chute de 200 pieds dans une cascade populaire | Nouvelles américaines

Un homme est décédé après être tombé à 200 pieds d’une falaise à Oregan, a annoncé la police.

Un homme de 41 ans faisait de la randonnée à la cascade populaire de Multnomah Falls, lorsqu’il a trébuché et est mort le samedi 1er juillet.

Le corps du randonneur, qui a été identifié comme étant Gerardo Hernandez-Rodriguez, a été retrouvé à la base après que les services d’urgence ont répondu aux informations faisant état de sa chute.

Le bureau du shérif du comté de Multnomah a déclaré dans un communiqué qu’un témoin avait vu M. Rodriguez marcher vers 13h30 sur le sentier au-delà du pont Benson près du premier interrupteur lorsqu’il « a trébuché et est tombé sur un talus ».

Le témoin a déclaré à la police qu’ils avaient ensuite perdu de vue M. Rodriguez.

La police a déclaré qu’après le signalement de l’incident, elle avait rejoint un garde forestier du US Forest Service dans la région pour rechercher M. Rodriguez.

En raison du « terrain escarpé inaccessible », les intervenants ont demandé qu’un drone soit utilisé par le département de police de Gresham lors de la recherche « pendant que les pompiers de Corbett se préparaient à descendre en rappel du sentier », a indiqué la police.

Au cours de la mission de sauvetage, un policier a commencé à fouiller la base de la falaise du côté sud de la route historique du fleuve Columbia.

L’officier a ensuite localisé le corps de M. Rodriguez sur la route, « directement en dessous de l’endroit où la chute s’est produite ».

La police a confirmé dans le communiqué que M. Rodriguez n’avait pas survécu à la chute.

Les responsables ont déclaré qu’on estime que M. Hernandez est tombé de près de 200 pieds et que « l’alcoolisme a probablement été un facteur contributif à l’automne ».

La police a maintenant publié un message de sécurité publique pour s’assurer que les gens sont « préparés » lors de la randonnée.

Il a ajouté: « Nous encourageons tous ceux qui viennent faire de la randonnée et explorer la gorge du fleuve Columbia à se préparer.

« Avant de quitter la maison, renseignez-vous sur le sentier de randonnée ou la destination, pensez à vous chausser et emportez les dix éléments essentiels. Sur le sentier, soyez conscient de votre environnement, regardez où vous marchez et gardez les enfants à portée de main. »

Selon le bureau du shérif du comté de Multnomah, les éléments essentiels pour la randonnée comprennent des aides à la navigation, une lampe frontale, du matériel de premiers soins et un kit de réparation de matériel, ainsi que de la nourriture et de l’eau supplémentaires.