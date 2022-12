Randonnées aux chandelles, ‘Casse-Noisette’ sur scène, tournée de chocolat chaud et défilé du Père Noël – Shaw Local

1. Une chance de randonnée ou ski aux chandelles sera offert vendredi et samedi soir à Coral Woods Conservation Area, 7400 Somerset Drive au sud-est de Marengo.

Il s’agit d’un programme gratuit sans inscription requise. Le programme se déroule de 17 h à 21 h chaque soir.

Les skieurs de tous niveaux et de tous âges sont les bienvenus, mais ils doivent apporter leur propre équipement. Les sentiers seront damés pour le ski s’il y a 4 pouces ou plus de neige.

S’il n’y a pas assez de neige, laissez les skis à la maison et profitez d’une randonnée aux chandelles. Les animaux ne sont pas acceptés.

Pour vérifier les mises à jour ou les annulations, accédez à MCCDistrict.org.

2. Chances de regarder “Casse-Noisette” sera offert ce week-end à Crystal Lake et à Woodstock.

Engage Dance Academy présente le classique des fêtes à 13 h et 17 h samedi et dimanche au Raue Center for the Arts, 26 N. Williams St. à Crystal Lake.

Les billets coûtent entre 18 $ et 30 $ et les membres de RaueNow peuvent économiser jusqu’à 30 % sur deux de leurs billets. Des frais de traitement de billet de 3 $ et des frais de commande de 6 $ par commande seront également facturés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rauecenter.org.

Le Woodstock Opera House, 121 Van Buren St., offrira ses dernières représentations de “Casse-Noisette”, interprété par la Judith Svalander School of Ballet, pour la saison ce week-end.

Les spectacles débuteront à 19 h le vendredi et à 14 h et 19 h le samedi et le dimanche. Les spectacles du vendredi coûtent 20 $ par billet et les samedis et dimanches coûtent 25 $ par billet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur woodstockoperahouse.com.

3. Un Couronnes à travers l’Amérique cérémonie aura lieu à midi samedi au cimetière Huntley sur Dean Street, au sud de Martin Drive.

À la fin de la cérémonie, des couronnes seront déposées sur les tombes des anciens combattants aux cimetières Huntley et St. Mary afin de se souvenir et d’honorer ceux qui ont servi.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur wreathsacrossamerica.org.

4. Le village de Fox River Grove Défilé du Père Noël débutera à 15 h samedi à la subdivision Hunter’s Farm et se terminera au district de protection contre les incendies de Fox River Grove, 411, chemin Algonquin.

Pour une carte du parcours du défilé, rendez-vous sur bit.ly/FRGSantaParade2022.

5. Des sculptures de glace personnalisées sur le thème des films de vacances seront exposées sur les trottoirs du centre-ville de Huntley Square pour l’inauguration Sculpture de Glace Cocoa Crawl Samedi.

La chambre de commerce de la région de Huntley accueillera l’événement de midi à 17 h.

Selon la Chambre, les gens peuvent entrer pour se réchauffer et faire du shopping ou manger dans des entreprises sponsors.

Il n’y a aucun coût pour voir les sculptures de glace, mais tous les participants au Cocoa Crawl doivent avoir une tasse officielle 2022 Ice Sculpture Cocoa Crawl pour participer.

Les trousses S’mores et les tasses de voyage sont disponibles pour 15 $ au bureau Century 21 New Heritage, 11802 E. Main St. Si elles sont achetées séparément, les tasses coûtent 12 $ et les trousses s’mores coûtent 5 $.

Des kits de tasses et de s’mores sont disponibles en précommande en ligne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur huntleychamber.org.

