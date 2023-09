Randonnée sur Knox Mountain à la mémoire des personnes tuées dans l’exercice de leurs fonctions

Les cornemuses ont résonné au pied de Knox Mountain le 11 septembre, alors que les premiers intervenants se rassemblaient pour se souvenir de ceux qui avaient perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette année, à l’occasion du 22e anniversaire du 11 septembre, les pompiers, les premiers intervenants et les membres de la communauté se sont réunis pour une cérémonie, suivie d’une randonnée jusqu’au mont Knox, afin de se souvenir des sacrifices consentis par les hommes et les femmes courageux travaillant sur le site. en première ligne chaque jour.

Trois cent quarante-trois pompiers sont morts le 11 septembre alors qu’ils tentaient de sauver la vie de personnes blessées lors d’une attaque terroriste dévastatrice.

La randonnée commémorative de cette année a été marquée par la perte dévastatrice de trois combattants des feux de forêt, qui ont fait le sacrifice ultime tout en travaillant à protéger les communautés partout au Canada.

Après la randonnée jusqu’au sommet de Knox Mountain, Cpt. Brent Shannon du service d’incendie d’Ellison a parlé avec Capital News de l’importance de l’événement de cette année.

Il a expliqué qu’il avait fait une randonnée à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie le 11 septembre et de la mort récente des trois pompiers forestiers.

«Cela nous touche vraiment de très près», a déclaré Shannon.

Au cours des trois dernières semaines, son équipe a consacré d’innombrables heures à travailler pour atténuer l’impact de l’incendie de forêt du complexe Grouse sur les communautés environnantes.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

9-11Ville de KelownapompiersNew YorkTerrorisme