Randonnée pour découvrir la beauté de nulle part

25 août — Entre les milliers d’hectares de terres fortement boisées et les chaînes de montagnes vallonnées dans toutes les directions, ce riche coin du nord-ouest du Montana peut être un endroit idéal pour échapper à la vie quotidienne.

Mais pour arriver au milieu de nulle part, là où le seul sentiment de l’existence de l’humanité réside dans le bruit d’un avion lointain traversant le ciel nocturne, il faut souvent parcourir plusieurs kilomètres à pied avec un lourd sac sur le dos.

J’ai eu l’opportunité de partir pour la première fois en voyage avec sac à dos dans le Montana avec Glacier Hikes and Bikes, une entreprise de guidage locale spécialisée dans les aventures dans l’arrière-pays et les voyages à vélo.

L’objectif, selon le propriétaire Brandon Phillips, est d’aider les gens à ressentir ce sentiment d’être entouré uniquement par le monde naturel.

« Je pense qu’il y a beaucoup de chaos dans le monde d’aujourd’hui et quand on simplifie les choses dans la vie, comme ce que l’on doit manger et où l’on dort cette nuit-là, je pense qu’on arrive plus à la racine de la vie », a déclaré Phillips lors de son voyage. « Quand on simplifie les choses, je pense qu’on peut y trouver beaucoup plus de joie. »

J’ai déjà voyagé avec un sac à dos au lycée, lors d’un voyage d’une semaine dans le Colorado. Notre groupe était nombreux et notre poids était réparti entre nous tous, ce qui rendait les sacs pas trop insupportables à porter. C’était l’un des moments forts de mon répertoire d’expériences en plein air, donc partir avec un sac à dos dans la nature sauvage du Montana m’a une fois de plus enthousiasmé.

Notre journée a commencé dans une Toyota Tacoma, en roulant deux heures vers le sud jusqu’au lac Holland, une destination populaire pour la randonnée et la navigation dans la forêt nationale de Flathead près de Condon, l’une des nombreuses portes d’entrée vers le milieu de nulle part. Phillips dirigeait une excursion pour Ron Rydelle Ramos, un jeune homme de 27 ans originaire d’Oahu, à Hawaï. J’ai pu l’accompagner.

Une fois arrivés au début du sentier, Phillips, Ramos et moi avons mis nos sacs sur notre dos et sommes partis pour une excursion de près de 8 miles, avec près de 3 500 pieds de dénivelé positif.

Mon sac, emprunté à Phillips, contenait ma tente Walmart Ozark pour trois personnes (pas une tente de randonnée, mais quand même assez légère), mon sac de couchage de randonnée à 40 degrés, une doublure de sac de couchage, un matelas de sol, des vêtements, de l’eau et de la nourriture pour me permettre de parcourir environ 24 km et deux jours. Phillips et Ramos transportaient chacun leur propre sac à dos avec des tentes de randonnée, des radeaux et une grande partie des petits objets que j’avais.

Phillips a amené son golden retriever, Juniper. J’ai aussi emmené avec moi deux bergers allemands qui appartiennent à mon partenaire, en partie parce que je voulais la protection « alarme ours » et en partie parce que c’est exactement ce que ces chiots aiment faire.

Ensemble, nous sommes partis tous les six – trois humains et trois chiens.

Il nous a fallu quelques heures pour grimper jusqu’au lac Upper Holland. La randonnée en elle-même, bien qu’un peu longue, n’était pas la plus difficile. Mais lorsque vous ajoutez un sac à dos de 25 kg, j’ai découvert que même marcher sur une section plate de trottoir peut être un défi.

Nous sommes arrivés à Upper Holland vers 14h30. J’ai mangé mon sandwich à la dinde préemballé pour le déjeuner, accompagné d’une perfusion liquide et de quelques M&M au beurre de cacahuète. Nous avions parcouru environ 5 miles et il nous en restait encore 2, tous deux avec la majeure partie du dénivelé.

Alors que nous étions assis au bord du lac, la pluie s’est mise à tomber, puis s’est rapidement transformée en grêle. Nous nous sommes blottis sous un arbre et avons laissé passer la tempête, qui n’a pas duré longtemps. Elle a laissé derrière elle de petits morceaux de glace, des sentiers boueux et un ciel entièrement dégagé.

Notre ascension commença peu après. Des sétaires rouges vifs, des épilobes roses et des lys des glaciers jaunes remplissaient la prairie alpine. Des buissons de myrtilles nous entouraient des deux côtés et nous nous arrêtions constamment pour les cueillir. À la fin du voyage, j’avais un Nalgene plein à ramener à la maison.

Vers 18 heures, nous sommes arrivés à notre campement pour la nuit. Lorsque nous avons franchi la petite crête et vu le lac calme et clair sur lequel nous campions, nous nous sommes tous félicités : une journée complète de randonnée avec une pleine récompense de gratitude.

« Offrir à quelqu’un une expérience qu’il n’a jamais eue auparavant est incroyable, c’est cool de pouvoir montrer aux gens qu’il y a plus dans le monde que les endroits d’où nous venons », a déclaré Phillips.

Originaire d’Arlington, au Texas, Phillips a lancé cette année son entreprise de guides pour développer sa passion. Par le passé, Phillips s’est intéressé aux activités de plein air, de la réalisation du sentier des Appalaches à l’ascension de nombreux sommets du parc national des Glaciers.

Actuellement, Glacier Hikes and Bikes, basé à Whitefish, se concentre sur les circuits en vélo électrique sur la route Going-to-the-Sun, les excursions en radeau pneumatique vers divers lacs autour de la vallée de Flathead et les randonnées guidées dans la région. Phillips espère à terme développer l’aspect randonnée de son entreprise et a hâte de diriger un jour des groupes d’étudiants, formant ainsi un volet éducatif.

« J’aime vraiment passer du temps à l’extérieur », a déclaré Phillips. « Je veux pouvoir créer cette même expérience pour que d’autres personnes puissent en profiter également. »

Ramos a rendu visite à un ami à Kalispell le mois dernier pour apprendre les techniques de menuiserie. Né et élevé à Hawaï, il n’avait jamais fait de voyage avec un sac à dos. Par curiosité, il a contacté Phillips pour discuter des options possibles.

« Je n’avais jamais fait de randonnée avec un sac à dos auparavant », a déclaré Ramos après le voyage. « Mais je dois dire que c’était l’une des expériences les plus cool de ma vie. C’était un peu difficile, mais chaque moment de la randonnée était inoubliable. »

Nous avons passé l’après-midi du vendredi à faire du rafting sur le lac, à installer notre camp et à explorer notre maison pour la nuit. Nous avons dormi sur une sorte de péninsule, à environ 7 000 pieds d’altitude, et les montagnes qui nous entouraient se reflétaient sur l’eau du lac comme s’il s’agissait d’un miroir. Les chiens ont passé l’après-midi à nager et à faire la sieste.

Pour le dîner, nous avons utilisé le réchaud de camping et préparé un plat de curry lyophilisé du RightOnTrek de Kalispell. Nous avons ensuite suspendu notre nourriture loin de notre campement, une tâche que je n’avais jamais faite auparavant, mais qui est une nécessité dans le pays des grizzlis.

Nous avons allumé un petit feu près du lac lorsque le soleil s’est couché et que l’air s’est rafraîchi. Nous nous sommes assis, le ventre plein et le dos douloureux, et avons discuté de la journée. Quand est venu le moment de nous coucher, le sommeil est venu facilement. La lune était presque pleine, nous offrant un peu de lumière dans ce qui autrement serait une nuit noire.

Moi et mes chiens, Ajax et Enzo, avons dormi jusqu’à 7h30 du matin, heure à laquelle le soleil s’est levé. C’était une nuit fraîche et j’ai immédiatement été reconnaissante d’avoir ajouté un sweat-shirt, ainsi que ma doudoune, à mon sac à dos à la dernière minute.

Nous avons plié le camp, préparé des flocons d’avoine et du café, exploré un peu plus, puis commencé notre descente.

En remettant le sac à dos samedi matin, nous quittions notre oasis de montagne et retournions dans un monde où nous avons des responsabilités au-delà des gambades dans les bois.

La descente a été plus rapide que la montée, mais nos corps déjà endoloris ont ressenti l’impact. Nous sommes revenus à la voiture et à 18 heures, j’étais à la maison, prête à faire une lessive, à prendre une douche et à me mettre au lit.

Alors que j’étais allongé dans mon lit, en train de faire défiler mes photos du week-end, j’étais émerveillé par l’aventure que nous avions vécue et avec une nouvelle appréciation pour les endroits cachés du Montana.

Quel endroit où vivre si vous cherchez à vous perdre, intentionnellement, au milieu de nulle part.

Ron Rydelle Ramos cueille des myrtilles le long d’un sentier dans la forêt nationale de Flathead. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Brandon Phillips coupe une pomme dans son porridge pour le petit-déjeuner lors d’un voyage en sac à dos. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

La lune se lève tandis que le soleil se couche sur un lac alpin dans la chaîne Swan. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Brandon Phillips, propriétaire de Glacier Hikes and Bikes, lors d’une excursion de nuit en radeau autour du lac Holland. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Randonnée au-dessus du lac Holland, près de Condon. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Fleurs de castilléjie indienne le long du sentier dans la forêt nationale de Flathead. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Le camping installé lors d’une randonnée dans la chaîne Swan. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Une grenouille nage dans un lac alpin. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Un lac alpin au-dessus du lac Upper Holland. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Ron Rydelle Ramos, d’Hawaï, lors d’une randonnée dans la forêt nationale de Flathead. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Le lac Upper Holland vu d’en haut. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

Cueillette de myrtilles le long du sentier dans la forêt nationale de Flathead. (Kate Heston/Daily Inter Lake)

