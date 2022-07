Randonnée mensuelle sur le canal sera à l’écluse 23 – Shaw Local

SHEFFIELD – Les Amis du canal Hennepin organiseront leur sortie mensuelle Hike the Canal à 13 h le dimanche 17 juillet, à l’écluse 23 du parc d’État Hennepin Canal Parkway, 16006 E. St., Sheffield.

Pour localiser l’écluse 23, suivez les panneaux indiquant le canal au nord d’Atkinson. Il n’est pas nécessaire d’être membre des Amis du canal d’Hennepin pour participer à la randonnée.

Les participants se rencontreront à l’écluse 23 et suivront le chef de la randonnée jusqu’au pont 28. Les participants gareront ensuite leur voiture et seront conduits jusqu’au pont 33 pour commencer la randonnée. La randonnée de ce mois-ci a une longueur de 4,1 miles et s’appelle la grenouille léopard.

Pour information, visitez www.amis-hennepin-canal.org.