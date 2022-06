Randonnée jusqu’au Phantom Ranch, l’hôtel de destination du Grand Canyon

Frances et sa sœur aînée, Lilly, étaient déjà de l’autre côté, à Boat Beach, avec Lilly alors âgée de 24 ans, joyeusement jusqu’aux chevilles dans la rivière. Je suis descendu, jetant chaussures, chaussettes et chemise, et j’ai plongé dans la rivière. Le froid de la rivière et sa forte traction vers l’ouest ont fourni un moment d’arrivée comme peu d’autres. J’ai fait surface pour y voir ma famille, baignée de soleil et entourée d’une splendeur inimaginable. Un rire grondant s’éleva en moi qui devint comme un sanglot mais qui était entièrement de joie et d’exaltation.

Nous sommes entrés dans Phantom Ranch le long de Bright Angel Creek, sous des peupliers, des aulnes et des acacias. Notre maison pour les deux nuits suivantes, la cabine 7, était une petite structure en pierre avec une ligne de toit élégante peinte en vert et marron, deux couchettes à l’intérieur, un lavabo, une petite salle de bain. Pas de télé, pas de menthe sur l’oreiller. Nous pouvions entendre le ruisseau se précipiter et voir les peupliers par la fenêtre.