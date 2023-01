Randonnée hivernale : Magique ou misérable ?

Comment découvrir en toute sécurité les joies de la randonnée hivernale.



Au milieu de l’hiver, notre envie d’hiberner peut commencer à se sentir resserrée au lieu d’être confortable. Quel meilleur antidote à être enfermé à l’intérieur qu’une randonnée vivifiante dans l’air frais à l’extérieur ?

Les toiles de fond hivernales sont austères, sereines et souvent époustouflantes. Avec moins de monde sur le sentier, vous pourrez apercevoir plus de créatures. Et c’est une excellente occasion de s’engager avec les saisons et notre planète vivante qui nous entoure, déclare le Dr Stuart Harris, chef de la division de médecine sauvage au Massachusetts General Hospital. Mais une randonnée de plusieurs kilomètres à travers un terrain accidenté et gelé est bien différente de la randonnée par temps chaud, nécessitant une prise en compte de la santé et de la sécurité, note-t-il. Voici ce qu’il faut savoir avant de partir.

Randonnée hivernale : la sécurité d’abord

“Le défi de la randonnée lorsque les conditions environnementales sont un peu plus exigeantes nécessite une approche très différente un jour d’hiver par rapport à un jour d’été”, explique le Dr Harris. “Mais cela nous donne une chance d’être immergés dans le monde vivant qui nous entoure. C’est notre héritage ancien.”

Une attitude axée sur la sécurité est particulièrement importante si vous faites de la randonnée avec d’autres personnes d’âges et de capacités différents, par exemple avec des parents plus âgés ou des enfants en bas âge. Il est crucial d’avoir à la fois le bon équipement et le bon état d’esprit pour le rendre agréable et sûr pour toutes les personnes impliquées.

Planification et préparation des randonnées hivernales

Préparez-vous bien à l’avance, surtout si vous mélangez des participants avec des niveaux de condition physique très différents. Planifiez votre itinéraire avec soin, plutôt que de vous contenter de le suivre.

Les personnes d’âge extrême – les très âgées ou les très jeunes – sont les plus vulnérables aux températures glaciales, et la randonnée par temps froid peut être plus éprouvante pour le corps. “Les conditions hivernales peuvent être plus exigeantes pour le cœur qu’une journée parfaitement tempérée”, explique Harris. “Soyez conscient des capacités physiques de chacun dans votre groupe, laissez cela définir où vous allez. C’est censé être amusant, pas une activité punitive.”

Avant de vous lancer :

Sachez à quelle distance, à quelle hauteur et à quelle distance vous allez aller, conseille le Dr Harris, et vérifiez les prévisions pour la zone où vous ferez de la randonnée, en tenant compte du refroidissement éolien et de la vitesse. Particulièrement à des altitudes plus élevées, le temps peut changer d’heure en heure, alors tenez-vous au courant des attentes concernant les niveaux de température et les précipitations.

Sachez si vous aurez accès à une couverture cellulaire d’urgence en cas de problème.

Partagez toujours vos plans avec quelqu’un qui n’est pas sur votre randonnée, y compris l’itinéraire prévu et l’heure à laquelle vous reviendrez. Remplissez les registres du début du sentier afin que les gardes du parc sachent également que vous êtes sur le sentier en cas d’urgence.

Quoi porter pour les randonnées hivernales

Préparez-vous aux extrêmes de froid, de vent, de neige et même de pluie pour éviter les engelures ou l’hypothermie, lorsque la température corporelle chute dangereusement bas.

Habillez-vous en couches. Plusieurs fines couches de vêtements valent mieux qu’une épaisse. Décollez une couche lorsque vous vous sentez au chaud en plein soleil et rajoutez-la lorsque vous êtes à l’ombre. Idéalement, portez une couche de base en tissu absorbant qui évacue la transpiration de la peau, suivie de couches qui isolent et protègent du vent et de l’humidité. “Comme on dit, il n’y a pas de mauvais temps, juste des vêtements inappropriés”, explique le Dr Harris. “Prenez un sac à dos ou un sac à dos et ajoutez quelques couches thermiques supplémentaires. Je ne pars jamais pour une randonnée sans une certaine capacité à changer au fur et à mesure que le temps change.”

Plusieurs fines couches de vêtements valent mieux qu’une épaisse. Décollez une couche lorsque vous vous sentez au chaud en plein soleil et rajoutez-la lorsque vous êtes à l’ombre. Idéalement, portez une couche de base en tissu absorbant qui évacue la transpiration de la peau, suivie de couches qui isolent et protègent du vent et de l’humidité. “Comme on dit, il n’y a pas de mauvais temps, juste des vêtements inappropriés”, explique le Dr Harris. “Prenez un sac à dos ou un sac à dos et ajoutez quelques couches thermiques supplémentaires. Je ne pars jamais pour une randonnée sans une certaine capacité à changer au fur et à mesure que le temps change.” Protégez la tête, les mains et les pieds. Portez un bonnet de laine, une épaisse paire de gants ou de mitaines et deux paires de chaussettes. Apportez des pièces de rechange sèches. Vos bottes doivent être imperméables et avoir une semelle robuste et adhérente.

Portez un bonnet de laine, une épaisse paire de gants ou de mitaines et deux paires de chaussettes. Apportez des pièces de rechange sèches. Vos bottes doivent être imperméables et avoir une semelle robuste et adhérente. Portez un écran solaire. Vous pouvez toujours attraper un coup de soleil en hiver, en particulier dans les endroits où l’éclat du soleil se reflète sur la neige.

Emportez l’essentiel pour assurer la sécurité