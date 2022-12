Randonnée du jour de l’An prévue à Hoover Forest Preserve – Shaw Local

Le district de la réserve forestière du comté de Kendall parraine la randonnée annuelle du Nouvel An de cette année. La randonnée aura lieu à 10 h 30 le dimanche 1er janvier à Hoover Forest Preserve, 11285 W. Fox Road à Yorkville.

Tout le monde est invité à participer.

Rendez-vous au parking nord adjacent à l’abri Eagle’s Nest. La randonnée durera environ une heure à 90 minutes. Préparez-vous à découvrir et à rechercher la faune, les plantes comestibles et à identifier les plantes indigènes avec un petit cours de boussole «sur le chemin» en option.

Habillez-vous en fonction de la météo et de la randonnée.

La randonnée du Nouvel An aide à soutenir le garde-manger communautaire du comté de Kendall. L’entrée est de quatre boîtes de soupe : une boîte pour le pot de soupe pour le déjeuner, les trois autres pour le garde-manger.

L’événement est organisé en l’honneur de feu Del LaGow, un résident de longue date d’Oswego et chef scout qui a lancé la tradition dans les années 1970 lorsque le Camp H. Earl Hoover appartenait aux Boy Scouts of America. Le district a acquis le camp de scouts en 2007 et perpétue la tradition d’accueillir la randonnée annuelle.

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la randonnée du Nouvel An, @day1hike, ou appelez le bénévole du district Al Birdwell au 630-553-9096 ou envoyez un e-mail au district de la réserve forestière du comté de Kendall à kcforest@kendallcountyil.gov.