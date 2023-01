“Random Walk Down Wall Street” de Malkiel reste d’actualité 50 ans plus tard

Cette semaine, le professeur de Princeton, Burton Malkiel, a publié l’édition mise à jour du 50e anniversaire de A Random Walk Down Wall Street: le meilleur guide d’investissement que l’argent peut acheter. Plus que tout autre livre, il a popularisé l’idée de l’indexation en tant que stratégie d’investissement et pourquoi vous ne pouvez pas battre le marché. Malkiel était un ami proche du fondateur de Vanguard, Jack Bogle, et a passé 28 ans au conseil d’administration de Vanguard.

Malkiel sera sur “The Exchange” de CNBC aujourd’hui à 13h30 HE. Vous trouverez ci-dessous des extraits d’une série d’entretiens par e-mail. Ils ont été légèrement modifiés pour le style et la clarté.

Vous avez recommandé les fonds indiciels il y a 50 ans avant même que les fonds indiciels n’existent. Croyez-vous toujours cela et quelles en sont les preuves ?

Je crois encore plus fermement que jamais que l’investissement indiciel est une stratégie optimale et que les fonds indiciels devraient constituer le cœur du portefeuille de chacun. Standard & Poor’s publie des rapports annuels montrant comment les fonds gérés activement se comparent aux fonds indiciels. Chaque année, environ les deux tiers des gestionnaires actifs sous-performent un fonds indiciel. Et le tiers qui surperforme une année n’est généralement pas le même que le tiers qui surperforme la suivante. Lorsque vous mesurez la performance sur une décennie ou plus, 90 % des gestionnaires actifs sont surperformés par un fonds indiciel général. En moyenne, les gestionnaires actifs sous-performent le marché d’environ un pour cent par an.

Vous avez dit que les actions ont tendance à suivre une “marche aléatoire”. Qu’est-ce qu’une marche aléatoire ?

Random Walk signifie que l’historique des cours boursiers passés ne peut pas être utilisé pour prédire l’avenir. Parfois, il y a une certaine dynamique sur le marché, mais les stratégies dynamiques ne fonctionnent pas de manière fiable et les prix changent de manière aléatoire. Parfois, les actions de valeur et les actions à petite capitalisation surperforment, mais elles peuvent sous-performer pendant des années. Les «fonds factoriels» ont sous-performé le marché au cours des 15 dernières années.

Malgré les preuves, il semble que la plupart des gens ne veulent pas croire les preuves. Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter que les actions suivent une marche aléatoire ?

Les gens se trompent quand ils voient des modèles apparents parce que les séquences sont plus mémorables que le hasard. Même les personnalités sportives se trompent en croyant que la séquence existe et qu’elles ont une “main chaude”. Par exemple, des psychologues du comportement ont examiné les records de lancers francs de basket-ball de joueurs universitaires et professionnels qui pensent que s’ils effectuent plusieurs lancers francs d’affilée, ils ont plus de chances de réussir au prochain coup. La preuve est tout le contraire. Un tireur à 50 % de lancers francs a 50 % de chances de réussir au coup suivant, quel que soit le nombre de tirs précédents.

Vous êtes un grand partisan de l’hypothèse de marché efficace (EMH), qui dit que les prix des actifs reflètent toutes les informations disponibles. Mais vous avez souligné que cela ne signifie pas que les prix sont toujours exacts. Définissez EMH, ce qu’il dit et ce qu’il ne dit pas.

Des marchés efficaces n’impliquent pas que les prix soient toujours corrects. Même si tout le monde considérait les actions comme la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, l’avenir ne peut être qu’estimé. Ainsi, les prix sont souvent “erronés”. EMH dit que personne ne sait avec certitude s’ils sont trop élevés ou trop bas. EMH admet que des bulles peuvent exister mais personne ne sait avec certitude à quel point elles gonflent avant d’éclater. Alan Greenspan a suggéré que le marché était “irrationnellement exubérant” en 1996. La bulle a éclaté en 2000. Les actions de Meme comme Gamestop se sont vendues à des niveaux de bulle mais le fonds spéculatif Melvin Capital a fait faillite en les vendant à découvert. Le marché peut ne pas être parfaitement efficace et commettre des erreurs flagrantes. MAIS IL EST EXTRÊMEMENT DIFFICILE À BATTRE.

Les Exchange Traded Funds (ETF), dont la plupart sont liés à des fonds indiciels, continuent de récolter de l’argent. Que pensez-vous des ETF ?

J’aime les ETF s’ils sont des fonds indiciels à base large. Je ne privilégie pas ceux très spécialisés qui représentent vraiment la gestion active. Je crois que les contrats à effet de levier (tels que trois fois le mouvement à la hausse ou à la baisse du marché) sont vraiment des contrats de jeu, pas des produits d’investissement.

La dernière fois que nous nous sommes parlé, vous avez dit que la prochaine révolution après les fonds indiciels réside dans le conseil en investissement. La plupart des conseillers facturent 1 % ou plus. Quand c’est fait en ligne, c’est 0,25 %. Y a-t-il des signes que la « révolution du conseil » est en cours ?

Je pense qu’une révolution dans les services de conseil en investissement est en cours, tout comme l’indexation elle-même était une révolution. Les conseillers en placement facturent entre 1 et 3 % par an pour gérer les portefeuilles des particuliers. Les éditeurs de logiciels peuvent le faire efficacement pour 25 points de base pour ceux qui acceptent une gestion entièrement électronique et 50 points de base pour un modèle hybride où l’on peut aussi parler à un être humain de temps en temps. Je travaille avec Wealthfront (un gestionnaire d’investissement entièrement électronique) et Rebalance (un hybride). Les gestionnaires électroniques ou informatiques peuvent également fournir une indexation directe où le fonds peut récolter efficacement les pertes fiscales tout en maintenant une exposition avant impôt au marché large.

Il y a quelques années, vous avez écrit un éditorial dans le Wall Street Journal très critique à l’égard des fonds ESG (environnement, social et gouvernance), affirmant qu’ils étaient une “stratégie autodestructrice”. Depuis lors, ils ont fait l’objet d’un examen encore plus minutieux. Vous sentez-vous toujours ainsi ? Pourquoi?

Les fonds ESG promettent que vous pouvez faire du bien à la société avec vos investissements et bien faire financièrement en même temps. Mais il n’y a pas d’accord sur ce qu’est un “bon” investissement. Une entreprise de gaz naturel est-elle bonne parce que c’est le carbone qui brûle le plus proprement et le pont dont nous aurons besoin pendant des décennies sur la voie d’un monde sans carbone ? Ou est-ce mauvais parce que c’est un polluant ? Un fabricant de munitions est-il bon parce qu’il fournit à l’Ukraine des armes défensives ou mauvais parce que ses produits tuent des gens ? Meta et Visa sont-ils bons parce qu’ils ne sont pas de grands pollueurs, ou sont-ils mauvais parce qu’ils peuvent causer une angoisse extrême aux adolescents et parce qu’ils imposent des taux d’intérêt exorbitants aux pauvres ? Les fonds ESG ont également des frais élevés et ils ont sous-performé les fonds indiciels standard.

Vous avez toujours prôné les avantages d’un portefeuille diversifié. À quoi devrait ressembler un portefeuille diversifié?

Les portefeuilles doivent être largement diversifiés, mais seront différents pour les personnes dans des circonstances différentes. Les jeunes devraient coûter un dollar moyen en investissant régulièrement et presque exclusivement dans des fonds indiciels d’actions (60/40 actions contre obligations pour les jeunes, n’est pas approprié). Un investisseur âgé de 70 à 80 ans qui reçoit les distributions minimales requises a besoin d’une plus grande proportion de titres à revenu fixe à durée limitée.

Le S&P a perdu près de 20 % l’an dernier. Les années où il a baissé de 20 %, il rebondit généralement l’année suivante. À quoi peut-on s’attendre pour les actions en 2023 ?

Je ne fais pas de prévisions boursières à court terme. Personne ne peut le faire correctement avec aucune cohérence. Mais les multiples cours-bénéfices corrigés du cycle (CAPE) donnent les meilleures prévisions pour les rendements des actions à long terme. Aujourd’hui, les CAPE sont bien supérieurs à la moyenne. Cela suggère que les rendements au cours de la prochaine décennie seront probablement inférieurs aux rendements boursiers historiques à long terme de 9 % à 10 %. Les investisseurs doivent alors être modestes dans leurs attentes et considérer que les rendements pourraient n’être que la moitié de la moyenne historique.