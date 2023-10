Randolph Teacher se connecte avec les élèves en donnant vie à l’histoire | Actualités, Sports, Emplois

Note de l’éditeur : Il s’agit du deuxième d’une série d’articles cette année scolaire axés sur ceux qui travaillent dans les écoles de notre région. Pour suggérer un éducateur, envoyez un e-mail à [email protected].

RANDOLPH — Lorsque vous entrez pour la première fois dans la classe de David Pihlblad, vos yeux peuvent s’égarer un peu.

Sur les murs sont ornés des affiches de la Chine, de la Mésopotamie, de l’Égypte ancienne, des cartes du monde, ainsi que des images et des drapeaux de plusieurs pays.

Pihlblad enseigne l’histoire mondiale I à la Randolph Central School.

L’enseignement est dans son ADN.

«Cela (l’enseignement) fait partie de ma famille depuis des générations. Ma mère a longtemps été enseignante. Mon frère est enseignant et ma sœur est dans le système scolaire. » dit Pihlblad.

Ses grands-parents étaient également éducateurs. Mais Pihlblad ne savait pas immédiatement qu’il suivrait les autres membres de sa famille dans leurs études. Ce n’est qu’en vieillissant, dit-il, qu’il a commencé à apprécier davantage l’éducation.

« En grandissant, j’ai adoré l’école et l’apprentissage, et je voulais continuer à faire partie du système éducatif. » » dit Pihlblad.

Diplômé du RCS en 2008, Pihlblad a poursuivi ses études à l’Université Medaille et a enseigné dans différentes écoles de la région avant de s’installer à Randolph en 2017.

«Je pense que la chose la plus importante en matière d’histoire est d’essayer d’établir des liens avec les étudiants sur les raisons pour lesquelles (l’histoire) est importante et pourquoi elle compte. Vous pouvez rendre n’importe quelle leçon d’histoire vraiment ennuyeuse ou vous pouvez lui donner un sens pour eux (les étudiants) », » dit Pihlblad.

L’éducateur a déclaré qu’il essayait de trouver des moyens de montrer l’impact du matériel sur la vie des élèves et de rendre le matériel agréable et intéressant. Dans ses cours, il aime les projets pratiques où les étudiants peuvent s’approprier le matériel. Un projet auquel il fait participer ses étudiants est la fabrication de papyrus. Il a dit qu’il était allé en Égypte et avait rapporté du papyrus pour le montrer à ses étudiants, et il a décidé que ce serait bien pour eux d’en apprendre davantage sur l’Égypte ancienne en fabriquant du papyrus.

Selon metmuseum.org, à New York, « Le mot papyrus fait référence à la fois au support d’écriture inventé par les anciens Égyptiens, et à la plante à partir de laquelle ils fabriquaient ce matériau. … Le papyrus a continué à être utilisé jusqu’au XIe siècle après JC, même si le papier, inventé en Chine, est devenu le matériau d’écriture le plus populaire dans le monde arabe vers le VIIIe siècle après JC. »

Lors d’un cours récent, il a fait découvrir à ses élèves l’Égypte ancienne en leur faisant jouer une partie de Senet ou un « jeu de passe ». Le but du jeu, dit-il, est d’essayer d’aller d’un bout à l’autre du plateau. Il a déclaré que les élites auraient joué à ce jeu pendant leur temps libre, mais pas les classes inférieures.

Dans le cadre de la révision de l’examen final de son cours d’histoire mondiale I, les étudiants peuvent intégrer la technologie en produisant un podcast. Le podcast doit durer de 3 à 5 minutes et doit porter sur un sujet qui a été enseigné pendant le cours. Les podcasts sont répartis en groupes de 1 à 3 étudiants et le format peut être celui que souhaitent les étudiants, qu’il s’agisse de narration ou d’hôte et d’invité(s).

« Les enfants s’intéressent vraiment à ça. C’est vraiment amusant que nous faisons », Pihlblad a parlé du projet de podcast.

Il a expliqué que la préparation du podcast dure environ deux semaines, au cours desquelles les élèves rassembleront des informations à la bibliothèque de l’école, puis celles-ci seront enregistrées sur leurs ordinateurs portables à l’aide de Canva, un logiciel. Pihlblad a déclaré que les étudiants présentent leurs podcasts tandis que les autres étudiants doivent prendre des notes sur ce qu’ils ont appris des podcasts. Chaque étudiant ou groupe doit avoir un sujet différent, a déclaré Pihlblad.

Et il n’a pas oublié ses racines Randolph puisqu’il sait qu’il enseigne un cours au choix très populaire au RCS – L’histoire de Randolph. Le cours, a-t-il dit, est ouvert à tous les élèves de la neuvième à la douzième année.

« Le cours est devenu très populaire auprès des étudiants du RCS. Le cours est très axé sur les projets et la recherche, avec de nombreuses opportunités d’impliquer les élèves dans leur communauté et leur école », » dit Pihlblad.

Histoire des projets de la classe Randolph

¯ Carte de Randolph — « Il s’agit d’une carte que j’ai d’abord créée comme outil d’apprentissage pour enseigner l’Antiquité »monticules» qui étaient autrefois à Randolph. Les étudiants et moi avons recherché des livres anciens pour identifier les emplacements de ces monticules autour de la région de Randolph et nous avons tracé chacun d’eux sur la carte. Chaque année, nous parcourons également certains champs locaux à la recherche de pointes de flèches là où se trouvaient autrefois ces monticules. » dit Pihlblad.

¯ Manoir Randolph — «Pendant plusieurs années, mes étudiants se rendaient chaque semaine au Randolph Manor. Nous avons passé du temps avec les résidents à jouer à des jeux, à socialiser et à parler d’histoire. Mes étudiants ont interviewé les résidents et de nombreuses questions et discussions ont eu lieu sur les différences de la vie en général et de Randolph aujourd’hui par rapport à il y a des années. De nombreux sujets abordés en classe ont été abordés et discutés avec certains résidents ayant des connaissances directes et faisaient partie de certaines des choses que nous apprenions. » dit Pihlblad.

¯ Généalogie familiale — « Les étudiants ont fait des recherches sur la généalogie de leur famille et ont créé des arbres généalogiques. Nous avons pu accéder gratuitement à www.ancestryclassroom.com et les étudiants ont pu utiliser cet outil pour leurs recherches », Il ajouta.

¯ Projets Randolph Veteran — « Les étudiants devaient interviewer un vétéran ayant un lien avec Randolph. Les étudiants ont ensuite présenté des biographies de leur vie. il a dit.

Pihlblad a ajouté que l’objectif général du cours d’histoire de Randolph est de donner vie à l’histoire autant que possible et de permettre aux étudiants d’expérimenter, de rechercher et de créer également leur propre histoire.

Et lorsqu’il n’enseigne pas, Pihlblad se connecte avec ses étudiants en étant entraîneur – basket-ball universitaire pour filles, football universitaire pour garçons et athlétisme pour garçons. Ce qu’il aime dans le métier d’entraîneur, dit-il, c’est qu’il entretient des relations différentes avec les étudiants-athlètes.

« C’est ce qui est vraiment cool dans le coaching : vous obtenez cette relation différente avec ces enfants. La façon dont je coache est complètement différente de la façon dont j’enseigne. … Je vois des dizaines d’enfants chaque année, je les entraîne, et cette partie est également très amusante pour construire ces relations », » dit Pihlblad.