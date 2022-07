Randolph Ross expulsé pour un contrôle antidopage manqué

Le champion consécutif de la NCAA, Randolph Ross, a été expulsé des championnats du monde d’athlétisme à la veille de sa course préliminaire de 400 mètres, environ un mois après que les officiels n’aient pas pu le localiser pour passer un test antidopage.

L’unité d’intégrité de l’athlétisme a annoncé samedi qu’elle suspendait provisoirement le sprinteur A&T de Caroline du Nord pour avoir falsifié le processus antidopage après une tentative de test infructueuse le 18 juin. L’enquête s’est terminée, a déclaré l’AIU, après que des responsables l’ont interrogé jeudi.

Le marathonien kenyan Lawrence Cherono, qui a été testé positif à une substance interdite utilisée pour traiter les douleurs thoraciques résultant d’un manque d’apport sanguin et d’oxygène au cœur, a également été évincé de la compétition. C’est la même drogue qui a conduit au cas de dopage de la patineuse artistique russe Kamila Valieva aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin cette année.

Les deux athlètes devaient concourir dimanche.

L’AIU a déclaré qu’il y avait des retards dans le traitement de l’échantillon de test de Cherono, qui a été prélevé le 23 mai, ce qui a rendu impossible pour un autre Kenyan de prendre sa place.

Ross a remporté son deuxième titre consécutif au 400 mètres aux championnats de la NCAA plus tôt cette année,

Son père, Duane, a remporté une médaille de bronze au 110 haies aux championnats du monde de 1999. Il a ensuite purgé une suspension de deux ans liée à l’affaire impliquant l’entraîneur Trevor Graham et l’affaire Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO). Ross a entraîné son fils à North Carolina A&T et plus tôt cette année, il a été embauché comme directeur de l’athlétisme au Tennessee.

Les athlètes sont tenus de donner aux autorités antidopage des listes détaillées de l’endroit où ils se trouveront afin que les contrôleurs puissent les joindre sans préavis pour prélever des échantillons lorsque les athlètes ne sont pas en compétition. Dans certains cas, trois essais manqués peuvent entraîner une violation antidopage. L’AIU n’a pas divulgué les détails du cas de Ross, si ce n’est pour dire que “l’allégation découle de la conduite de l’athlète au cours d’une enquête sur une violation potentielle des informations sur la localisation”.

