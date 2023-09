Randolph balaie le volleyball de North Collins | Actualités, Sports, Emplois

RANDOLPH — Eve Adams a réussi 14 attaques décisives et 13 as ainsi que quatre récupérations alors que Randolph a balayé North Collins 25-14, 25-10, 25-6 au volleyball féminin de la division Est de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association mardi.

Donnilynn Sheldon a réussi quatre attaques décisives et un as ; Aliza Hind a récolté 22 passes décisives ; et Taylor Costa a réussi quatre as pour les Cardinals (8-0, 7-0).

Lilly Montaldi et Morgan Kreinheder ont chacun réussi deux attaques décisives tandis que Zoe Kreinheder a récolté quatre passes décisives et deux as pour les Eagles (2-7, 1-6).

PORTVILLE BREEZ POUR GAGNER

Lillian Bentley a réussi 18 attaques décisives et deux as tandis qu’Ava Haynes a ajouté neuf attaques décisives et 13 récupérations pour Portville dans un balayage 25-10, 25-1, 25-9 de la Division 1 Ouest de Fredonia.

Adelyn Walker a récolté 33 passes décisives et quatre as ; Mia Rhinehart avait six as ; et Emily Jordan a réussi cinq as pour les Panthers (8-1, 7-0).

Les Hillbillies sont tombés à 2-6 au total et à 2-5 en championnat.

GOWANDA RESTE CHAUDE

SALAMANQUE – Gowanda a survécu à Salamanque 25-14, 24-26, 25-22, 18-25, 15-8 dans la division Est.

Les Panthers se sont améliorés à 7-2 au total et à 6-1 en championnat.

Lezly McComber a réussi 11 attaques décisives, cinq as et sept blocs ; Karina Mireles-Crouse a réussi huit attaques décisives et six récupérations ; Faith Papke a récolté 11 passes décisives, trois récupérations et deux as; et Marlee Maybee a récolté 10 passes décisives et huit récupérations pour les Warriors (2-7, 1-6).

SILVER CREEK PRÉVIENT

SILVER CREEK – Gracie Williams a réussi neuf attaques décisives et cinq as alors que Silver Creek a remporté un match marathon de la division Est contre Pine Valley 14-25, 25-21, 23-25, 25-11, 15-8.

Gianna Grabias a récolté 11 passes décisives, six attaques décisives et trois blocs ; Lucille Jimerson a réussi quatre attaques décisives et trois as ; et Makayla Kelly a récolté six passes décisives et quatre as pour les Black Knights (4-4, 3-4).

Les Panthers sont tombés à 3-6 au total et à 1-6 en championnat.

KRENZER POUVOIRS FALCONER

Augustine Krenzer a réalisé 12 attaques décisives, neuf récupérations et deux as alors que Falconer battait Southwestern 25-21, 27-25, 24-26, 25-23 dans le jeu de la Division 1 Ouest.

Hannah Melquist a récolté 25 passes décisives, cinq as, cinq attaques décisives, deux blocs et deux récupérations ; Nylah Sharpe a réalisé 20 récupérations, cinq as et trois passes décisives ; et Emily Zaranek a réussi huit attaques décisives, six récupérations, deux as et un blocage pour les Golden Falcons (9-1, 6-1).

Lauren Cotter a mené les Trojans (6-2, 5-2) avec 19 attaques décisives, 12 récupérations, trois blocs et deux as ; Jaidyn Newhouse a réussi 11 attaques décisives et deux blocs ; Bella Sirianni a récolté 27 passes décisives, trois as et trois récupérations ; et Payton Swartz a réalisé 10 récupérations et un as.

RALLYE DES TIMBERWOLVES

ELLICOTTVILLE – Cattaraugus-Little Valley a survécu à Ellicottville 13-25, 25-21, 25-15, 15-25, 15-9 dans la division Est.

Les Timberwolves se sont améliorés à 7-2 au total et à 5-2 en championnat.

Natalee Leiper a réussi 15 attaques décisives, neuf récupérations, deux as et un bloc ; Dalayla Alexander a réalisé 30 récupérations, deux attaques décisives et deux as ; Cora Norton a réussi neuf attaques décisives, huit récupérations et trois as ; et Ande Northrup a récolté 22 passes décisives, trois attaques décisives et un as pour les Eagles (6-4, 4-3).







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception