Randhir Singh Sehrawat des Bengaluru Bulls ne se laisse pas impressionner par le départ de “Hi Flier” Pawan Sehrawat

La vie continue pour l’entraîneur-chef des Bengaluru Bulls, Randhir Singh Sehrawat, dans la ligue Vivo Pro Kabaddi, similaire à la décision de son protégé, Pawan Sehrawat, de rechercher un nouveau défi avec une nouvelle franchise avant la saison neuf. Ce dernier a rejoint Tamil Thalaivas après une offre réussie d’une valeur de Rs 2,26 crore pour le raider lors de la vente aux enchères PKL. Les Bulls ont choisi de laisser partir leur joueur vedette, l’entraîneur préfère regarder vers l’avenir et préparer de nouveaux talents.

Les Bulls se sont retirés de la poursuite de Pawan, as dans leur pack pendant la saison huit de PKL et sont allés tous pour Vikash Khandola, anciennement avec Haryana Steelers et ont obtenu leur homme. « Les joueurs deviennent des stars et poursuivent leurs rêves. L’objectif chez Bulls sous ma direction est de former un nouveau joueur à sa place. Je suis un créateur (de joueurs) », a déclaré Randhir Singh Sehrawat. “Je vais essayer de transmettre l’expérience que j’ai à Vikash comme je l’ai fait plus tôt avec Pawan.”

L’entraîneur a rencontré son élève (maintenant avec Thalaivas) à la vente aux enchères de PKL, et a versé une larme lorsque la réalisation de la séparation a sombré. «Nous nous sommes rencontrés après la vente aux enchères, nous nous sommes sentis émus, mais chacun a ensuite pris sa propre décision. En tant qu’entraîneur des Bengaluru Bulls, ma responsabilité est de m’assurer que notre équipe réussisse et d’aider le kabaddi indien en fournissant de nouveaux joueurs qui peuvent exceller pour la nation. Pro Kabaddi nous offre aux entraîneurs une plate-forme pour façonner les joueurs et nous en sommes reconnaissants.

Khandola a coûté aux Bulls Rs 1,70 crore, contre Pawan dont le prix est passé à un crore astronomique de Rs 2,26 lors de la vente aux enchères le premier jour (offre la plus élevée de l’histoire de PKL). « L’argent n’est qu’une partie de l’histoire de kabaddi. Nous mettons de la nourriture dans la bouche des joueurs en les entraînant et en les encourageant à bien faire pour l’équipe. Les joueurs de Kabaddi ne sont pas aisés, l’argent du PKL les aide à régler leur vie.

Randhir Singh a souligné qu’il repère des joueurs prometteurs lors de tournois locaux, au lieu de repérer des talents lors des championnats nationaux. “Les Nationals sont pour les responsables de la fédération d’identifier les talents pour l’Inde. J’assiste à des tournois locaux de kabaddi, j’identifie des talents et je travaille sur leur jeu. Pawan est venu dans notre équipe, il a travaillé dur et est maintenant un grand nom.

L’entraîneur des Bulls, auparavant responsable de l’équipe des chemins de fer indiens, aime travailler avec des visages peu connus, en raison de sa soif de s’améliorer. “Les joueurs qui ont le ventre plein ne sont généralement pas enclins à travailler aussi dur après une certaine étape de leur carrière. Par rapport aux stars, ceux qui viennent de milieux difficiles sont avides de connaissances et j’essaie de leur mettre de la nourriture dans la bouche via la formation. Il a nommé Bharat (raider), Vinod Naik (défenseur) dans ce contexte.

Pawan a fait la une des journaux en tant que pro le mieux payé (indien et étranger) pour jouer la saison 9 de PKL. Vikash et Ghuman Singh (Thalivas a payé Rs 1,21 cr) étaient d’autres sur la liste des crorepati parmi les Indiens. Le défenseur iranien Fazel Atrachali est en tête de la catégorie des étrangers (Rs 1,38 crore par Puneri Paltans). UP Yoddhas a égalé l’offre de Pardeep Narwal des Gujarat Giants (Rs 90 lakhs). Ces moments peuvent changer la vie des joueurs.

Interrogé sur les conseils qu’il donnerait aux jeunes rêvant de jouer au Pro Kabaddi, influencé par les nouvelles de pros comme lui gagnant en crores, le top du PKL Pawan a insisté sur le facteur forme physique. “Lorsque de jeunes joueurs m’approchent pour obtenir des conseils, j’essaie de leur dire de prendre soin de leur corps. Tant qu’ils sont en forme, changer d’équipe et travailler dans une nouvelle configuration est plus facile », a déclaré le joueur le plus utile de la ligue la saison dernière.

Surnommé ‘Hi Flier’, le joueur de 23 ans originaire de New Delhi avait revêtu les couleurs des Gujarat Giants (2017), et des Bengaluru Bulls (2014-2016, 2018-2021) avant le passage à Thalaivas. “J’ai hâte de faire partie d’une équipe qui remporte le titre”, a déclaré le raider dont la saison 2021 exceptionnelle pour les Bulls a eu 24 apparitions en match, 320 points cumulés gagnés, 64% de taux de frappe de raid, 46% de taux de frappe de tacle et jouera sous entraîneur U Udayakumar.

Douze équipes participeront au PKL 2022 et les équipes sont complètes à l’issue d’une vente aux enchères de deux jours. Chaque équipe avait une bourse salariale de Rs 4,4 crores et les joueurs à mettre aux enchères étaient divisés en quatre catégories (A, B, C, D) avec des prix de base variables pour chaque section. Le commissaire de PKL, Anupam Goswami, a déclaré : « Nous sommes ravis du retour de PKL après deux ans. Il abrite des kabaddi de qualité supérieure pour les fans d’ici et d’ailleurs.

“Je pense qu’il est important de créer un système durable et il y a plusieurs facteurs qui contribueront à ce que la ligue puisse aller à sa 10e année que nous irons l’année prochaine, mais je pense que le facteur important est de savoir comment trouvez-vous un bon équilibre . La bourse des joueurs de Pro Kabaddi a très bien fonctionné pour toutes les parties prenantes – les propriétaires d’équipe ainsi que les joueurs. Pour les joueurs, il est évident que cela a fait des carrières ambitieuses », a ajouté Goswami.

