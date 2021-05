Randhir Kapoor sort de l’USI, va beaucoup mieux mais dit qu’il a hâte de sortir | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Randhir Kapoor, qui suit un traitement pour COVID-19 dans un hôpital ici, a déclaré dimanche qu’il avait été transféré hors de l’unité de soins intensifs (USI).

L’acteur de 74 ans a été admis à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani après avoir été testé positif au nouveau coronavirus plus tôt cette semaine.

« Je vais beaucoup mieux. J’étais là-bas aux soins intensifs pendant une journée, puis ils m’ont déménagé parce que je n’avais pas d’essoufflement ni besoin d’oxygène. J’avais une température élevée. Je vais mieux maintenant », a déclaré Randhir Kapoor à PTI .

L’acteur a informé qu’il serait bientôt libéré.

« J’ai hâte de sortir. Mes enfants m’ont dit d’entrer à l’hôpital (étant donné le scénario COVID-19) », a-t-il ajouté.

Randhir Kapoor, qui est le fils aîné de l’acteur-cinéaste Raj Kapoor, a perdu ses jeunes frères Rishi Kapoor (67 ans) et Rajiv Kapoor (58 ans) en l’espace d’un an.

Après avoir travaillé comme un enfant dans les films des années 1950 « Shree 420 » et « Do Ustad », Randhir Kapoor a joué le rôle d’un héros principal dans son propre premier film de réalisateur « Kal Aaj Aur Kal » en 1971.

Il a également joué dans des films comme «Jeet», «Jawani Diwani», «Lafange», «Raampur Ka Lakshman», «Haath Ki Safai», entre autres.

Il a ensuite réalisé deux autres films – «Dharam Karam», mettant en vedette le père Raj Kapoor, Rekha, Dara Singh, et le drame romantique à succès de 1991 «Henna», avec Rishi Kapoor.

En plus de soutenir « Henna », Randhir Kapoor a également produit des films comme « Prem Granth » et « Aa Ab Laut Chalen », qui se trouve également être le dernier film sous la bannière familiale de RK Films.

Ses récentes performances sur grand écran incluent «Housefull», «Housefull 2» et «Super Nani».

Randhir Kapoor a épousé l’acteur Babita mais ils sont maintenant séparés. Le couple a deux filles – Karisma Kapoor et Kareena Kapoor Khan