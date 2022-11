Randhir Kapoor se souvient de Rishi Kapoor alors qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor devenait parents, dit “mon frère aurait été…”

Alors qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor accueillaient leur premier enfant, Randhir Kapoor se souvenait de son frère Rishi Kapoor. Il a exprimé à quel point il était heureux de devenir grand-père et a déclaré que Kapoors célébrerait une fois qu’Alia Bhatt reviendrait de l’hôpital.

En parlant à News18, Randhir a informé qu’Alia et son bébé allaient bien. Il a ajouté: “C’est un grand jour pour nous tous et mon frère aurait été vraiment fier de redevenir grand-père. Je suis sûr que sa bénédiction va à la petite fille et à toute la famille.





Pour les non-initiés, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont partagé cette nouvelle sur les réseaux sociaux et ont écrit : « dans la meilleure nouvelle de notre vie… Notre bébé est là, et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – des parents bénis et obsédés !!!”

Alia Bhatt appelle fièrement Karan Johar comme son mentor, sa figure paternelle et son meilleur ami. Même pour Karan, Alia fait partie de la famille. Le lien que les deux partagent est assez spécial et leurs fans l’adorent. Comme Alia a eu la chance d’avoir une petite fille, de nombreuses célébrités lui ont envoyé leurs vœux. Mais, bien sûr, le spécial devait être de sa figure paternelle Karan Johar !





Le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil est allé sur Instagram et a partagé une photo du mariage d’Alia et Ranbir avec une note. Il a écrit : “Mon cœur est plein d’amour… Bienvenue dans le monde petite fille… tu as tellement d’amour qui t’attend… Je t’aime @aliaabhatt et RK !! Vers la lune et retour !!!! Alors ça fait de moi une Nana fière !!!!”Alia et Ranbir ont accueilli leur premier enfant, une petite fille dimanche après-midi.

Plus tôt, alors qu’il parlait à Etimes, Randhir Kapoor s’est souvenu de ses frères décédés et a déclaré: “Je ne sais pas ce qui se passe. J’étais également proche de Rishi et Rajiv. J’ai perdu quatre personnes de ma famille – ma mère Krishna Kapoor (octobre 2018), la sœur aînée Ritu (14 janvier 2020), Rishi et maintenant Rajiv. Ces quatre-là étaient mon noyau central, avec qui j’ai parlé le plus souvent.

Lorsqu’on lui a demandé comment il faisait face à la perte de son frère, Randhir Kapoor a répondu: “Ai-je une option? Que puis-je faire? Ce qui doit arriver arrivera.”