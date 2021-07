Randhir Kapoor qualifie Dilip Kumar de plus grand acteur et déclare « L’ami proche de mon père Raj Kapoor est parti » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le fils aîné de Raj Kapoor, l’acteur vétéran Randhir Kapoor, est abattu par la mort du légendaire acteur Dilip Kumar. Mercredi 7 juillet, tôt le matin à l’hôpital PD Hinduja, Kumar est décédé après avoir souffert de problèmes de santé prolongés dus à la vieillesse. Le comédien avait 98 ans.

Dans une interview avec ETimes, Randhir a qualifié Dilip Kumar de « plus grand acteur » et a partagé: « Le plus grand acteur Dilip Kumar n’est plus. La plus grande personnalité nous a quittés. L’ami proche de mon père Raj Kapoor est parti.

Se remémorant la collaboration de son père, cinéaste-réalisateur et acteur Raj Kapoor avec Kumar, pour le film Andaz de 1949, Randhir déclare : « C’était un si beau film ».

Le seul fils survivant de Raj Kapoor a parlé de Kumar visitant Raj Kapoor à l’hôpital avant la mort de ce dernier. «Je me souviens que Dilip Kumar était alors très triste. En fait, chaque fois que mon père et lui se rencontraient, il y avait de fortes émotions entre eux ».

Les contemporains Dilip Kumar et Raj Kapoor partageaient une amitié qui remontait à l’enfance. Les légendes du cinéma étaient des voisins dans la région de Peshawar (maintenant au Pakistan) de l’Inde indivise.

Leurs deux familles ont migré pendant la partition. Les deux ont fait carrière dans le cinéma hindi à peu près au même moment et leur contribution au monde du cinéma aurait ouvert la voie à l’industrie du divertissement pour les années à venir.