Randhir Kapoor a déménagé à l’USI après avoir testé COVID positif, d’autres tests sont en cours | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Randhir Kapoor a récemment été testé positif pour le nouveau coronavirus mortel et a été transporté à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai jeudi. Cependant, aujourd’hui (30 avril 2021), des rapports ont confirmé que l’acteur a été transféré à l’unité de soins intensifs (USI) et subira d’autres tests.

Selon un rapport du Times Of India, Randhir Kapoor a confirmé la nouvelle lui-même et a dit à ETimes: «J’ai été transféré à l’unité de soins intensifs pour faire d’autres tests. L’hôpital prend très bien soin de moi et je remercie Tina Ambani. Tout est sous contrôle. Ils font tout pour moi. les médecins sont là tout le temps. «

Il y a un jour, l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani a publié un communiqué officiel partageant son bilan de santé. IANS a cité le Dr Santosh Shetty, PDG et directeur exécutif de l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani dans un communiqué: « L’acteur vétéran Shri Randhir Kapoor est admis à l’hôpital Kokilaben Ambani de Mumbai pour un traitement COVID-19 la nuit dernière. Son état reste stable. »

Randhir Kapoor, 74 ans, est marié à l’actrice chevronnée Babita. Ensemble, le couple a deux enfants, les actrices Karisma et Kareena Kapoor.

Récemment, la Haute Cour de Bombay a demandé à Randhir Kapoor et à sa sœur Rima Jain de soumettre le jugement de divorce de leur frère, feu Rajiv Kapoor, dans une affaire relative à la propriété. Mercredi, Randhir a informé qu’il essayait de retracer les papiers de divorce à produire au tribunal et a délégué un traceur pour le travail.

(Avec entrées IANS)