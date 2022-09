Randey Brophy – Nouvelles de Kelowna Capital

Randey Brophy – Candidat au Conseil

UN:

Nous avons besoin d’un équilibre entre la croissance et les services, où les souhaits des habitants, les besoins en infrastructures, l’approvisionnement en eau, etc. sont tous pris en considération ainsi que le besoin de croissance.

Nous avons l’habitude de laisser les développeurs initier le développement. Nous devons plutôt planifier, rechercher des types de développement spécifiques qui fourniront ce dont la ville a besoin, des logements locatifs, des logements abordables pour les jeunes familles et des locataires phares, comme un petit hôtel, qui compléteront la beauté touristique unique de la ville.

Spécifique à toutes les zones de Peachland, nous avons besoin d’un développement qui offre des logements à revenu moyen et locatifs, comme le nouveau développement proposé de 84 unités locatives qui vient d’être approuvé sur Clement Crescent.

B :

Nous avons tous la responsabilité sociétale de mettre fin à l’itinérance. Vous le faites, à mon avis, en réduisant les conditions qui causent l’itinérance : en fournissant des conseils, des traitements et des opportunités d’emploi. Vous avez besoin que les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux travaillent ensemble à ce sujet.

Au niveau local, si nous pouvons faire un bon travail pour augmenter l’emploi ici et le logement abordable, grâce à un développement ciblé qui favorise l’emploi et de meilleures options de logement pour les jeunes familles, nous réduirons certaines des conditions sous-jacentes qui causent l’itinérance pour certains et la frustration pour beaucoup de ceux qui aujourd’hui ne peuvent tout simplement pas entrer sur le marché du logement.

Peachland a fait un excellent travail, à partir de 2006, en travaillant avec BC Housing, les gouvernements provincial et fédéral pour finalement fournir une option de logement locatif de cinq étages pour les personnes âgées.

L’objectif ici était de permettre aux résidents vieillissants de Peachland une option de logement locatif, construit sur un terrain du district, qui leur permettrait de rester à Peachland.

Dans le même ordre d’idées, nous devrions envisager des options de logements locatifs et en copropriété, construits sur des terrains du district, qui permettront aux jeunes familles de vivre à Peachland.

C :

Nous avons besoin d’un feu de circulation à Trépanier et de l’autoroute 97, d’une coordination des feux sur l’autoroute 97 à Peachland et d’une voie en bordure de Clements à Ponderosa, afin que les personnes quittant le centre commercial IGA n’aient pas à d’abord rejoindre l’autoroute 97 avant de sortir un- bloquer plus tard. Nous avons également besoin de trottoirs sur Princeton Ave.

RÉ:

Niki Martinus est une fantastique chanteuse locale, qui a littéralement arrêté la circulation sur Beach Avenue alors que des foules se rassemblaient dans la rue pour l’écouter chanter devant un café local il y a quelques années.

