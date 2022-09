Randeep Hooda perd 18 kg pour le biopic, les fans de Haryanvi demandent “bhai ghee phuchao ke?”

Randeep Hooda, qui travaille très dur pour son prochain film Swatantra Veer Savarkar, a récemment révélé qu’il avait perdu 18 kg pour le biopic. Jeudi, il a pris Instagram et partagé une photo qui montre clairement sa transformation physique.

Sur les photos, Randeep peut être vu exhibant son corps tonique. Partageant la photo, il a écrit : « Nous avons tous parfois besoin d’un coup de pouce », avec le hashtag « préparation ». Dès que cette photo est devenue virale, les internautes ont réagi. L’un d’eux a écrit : « Bhai mada hogya k ». Le second a dit : « Kati jahar tau.

La troisième personne a dit : « hum soch rahe hain ki aisa wala lift hum bhi kar lein ». La quatrième personne a commenté: “Dats a Cool look on sum1 sooooo Hot.” Le cinquième a commenté, “bhaisahab ghee phuchao… kimme kamzor sa hogya manas.” La sixième personne a commenté : « Are choudhary saab CAT kab aayegi.

Récemment, lors d’un entretien avec le Times of India, Randeep a déclaré : « J’ai déjà perdu 18 kilos. Je suis capable de faire ces fluctuations avec mon corps parce que je suis intrinsèquement un sportif. Je pense que votre corps devrait être dans un espace actif parce que c’est ce que vous êtes. Votre corps est le seul instrument que vous possédez.

Plus tôt, Randeep avait perdu 18 kg en 28 jours pour son film Sarbjit qui mettait également en vedette Aishwarya Rai. Randeep est connu pour entrer dans la peau du personnage. Il joue un rôle comme le poisson prend l’eau. Ainsi, Randeep a déjà eu un impact énorme en se mettant parfaitement à la place de Savarkar. Hooda a été vu pour la dernière fois comme un antagoniste Rana dans Salman Khan’s Radhe: Your Most Wanted Bhai.

Plus tôt, Randeep Hooda a publié l’affiche de Swatantra Veer Savarkar avec la légende : « Ceci est un hommage à l’un des plus grands héros méconnus de la lutte de l’Inde pour la liberté et la réalisation de soi. J’espère pouvoir relever le défi de chausser de si grandes chaussures d’un vrai révolutionnaire et raconter sa véritable histoire qui a été balayée sous le tapis pendant si longtemps… Je vous souhaite à tous un très joyeux #VeerSavarkarJayanti !”