Randeep Hooda passe en mode noir diabolique dans la nouvelle affiche de «Radhe» | Actualités des films

Bombay: La maison de production de Salman Khan a officiellement lancé samedi une nouvelle affiche du prochain drame d’action de la star ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, mettant en vedette Randeep Hooda dans le rôle de Rana, l’antagoniste du film.

L’affiche montre Randeep Hooda dans une tenue noire, portant des cheveux longs et des lunettes de soleil.

« Rencontrez Radhe Your Most Wanted Bhai’s Nemesis, Rana: Evil without pitié #Radhe #EidWithRadhe », a déclaré la légende de l’image, sur la page Instagram officielle de Salman Khan Films (SKF).

Réalisé par Prabhu Deva, « Radhe » met en vedette Salman Khan et Disha Patani avec Randeep Hooda et Jackie Shroff.

Le film devrait sortir le 13 mai à l’occasion de l’Aïd, dans les salles et sur la plateforme de paiement à la carte Zeeplex.