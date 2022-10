Randeep Hooda officialise sa relation avec Lin Laishram sur Instagram ?

Récemment, Randeep Hooda a partagé des photos de ses célébrations de Diwali sur Instagram, dont certaines incluaient sa petite amie présumée Lin Laishram. Le couple a souri tout en tenant des diyas dans leurs mains, et ils étaient magnifiques. Lin, actrice et bijoutière, a également publié de belles images des célébrations de Diwali sur ses pages de médias sociaux. Avec diyas à la main, les parents de Randeep ont également pris une pose similaire.

Om Shanti Om et Mary Kom sont deux films dans lesquels Lin est apparu. L’actrice a fait ses débuts sur Instagram en 2021 lorsque Randeep lui a souhaité un joyeux anniversaire et a partagé une jolie photo.

Il a écrit dans la légende : “Continuez à sourire au soleil… toujours joyeux anniversaire @linlaishram.”





Randeep avait une relation avec l’acteur Neetu Chandra avant Lin. Après quelques années de relation, ils se séparent.

S’adressant à Mid-day, il avait déclaré: «Parfois, vous devez faire des sacrifices pour un objectif plus grand. Ce n’est pas la fin du chemin pour moi et je pourrais retrouver du réconfort dans mes relations personnelles. En ce moment, ma vie se compose uniquement de mon maquillage, de mes décors et de mes personnages.

Neetu s’était ouvert et avait dit à Spotboye : « Tu vois, quand tu es dans une relation, tu ne peux pas simplement parler de toute la relation parce qu’il y a une autre personne impliquée. Je dois dire publiquement que beaucoup de sérieux pour mon métier d’acteur est venu de lui. Cela a été un chapitre de ma vie. Je suis reconnaissant et heureux aussi en même temps que je suis hors de ça et que je fais d’autres choses. Mais j’ai un grand respect pour lui et ça n’ira pas, ce qui est bien.

Randeep Hooda, qui a récemment été vu dans l’émission télévisée Streets: The Final Chapter, travaille sur un certain nombre de projets. Il a des titres comme CAT, Anari is Back et Kick 2, entre autres.