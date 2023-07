Randeep Hooda-Lin Laishram rejoint Khalsa Aid pour aider les victimes des inondations à Haryana, distribuer de la nourriture, de l’eau et d’autres produits essentiels

Randeep Hooda et Lin Laishram ont été vus en train d’aider les victimes des inondations avec de la nourriture et d’autres produits essentiels. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

L’acteur de Bollywood Randeep Hooda et sa petite amie présumée Lin Laishram ont rejoint Khalsa Aid pour aider les victimes des inondations à Haryana. Ils ont distribué de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité aux personnes qui souffrent à cause des inondations.

Partageant la vidéo de la même chose, Randeep Hooda a écrit: « Seva, exhortant les autres à sortir et à se donner la main pour s’entraider. » Dans le clip, on le voit portant un tissu safran sur la tête et distribuant de l’huile alimentaire, de la nourriture, de l’eau. Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité l’acteur pour avoir aidé les victimes. L’un d’eux a écrit : « Seulement de bonnes intentions et pas de parade ! Vrai humain ! » Le second a dit : « 1 Salut à Dil hai randeep bhai kitni baar jeeto ge.

Pendant ce temps, sur le plan personnel, Randeep Hooda est prêt à essayer le rôle de Vinayak Damodar Savarkar dans son prochain film Swatantrya Veer Savarkar. L’acteur a subi une transformation rigoureuse et a choqué le public avec son look.

Après la sortie du teaser du film, le producteur Anand Pandit a révélé des détails surprenants sur la transformation insensée de Randeep Hooda. Dans une interview avec ETimes, il a déclaré: « Quand il est venu dans mon bureau avec Sandeep Singh, il pesait 86 kg. Il était tellement impliqué dans le personnage et à ce jour qu’il l’a essayé à l’écran. Il a dit qu’il ne laisserait rien au hasard. Il n’a bu qu’un khajoor (date) et un verre de lait pendant 4 mois jusqu’à ce que la fusillade se termine. »

Non seulement cela, Randeep Hooda s’est également rasé les cheveux exactement au même endroit où Savarkar avait une calvitie et le producteur a également déclaré qu’il n’avait pas pris l’aide de prothèses. Dans le teaser, Randeep Hooda a réussi le look de Vinayak Damodar Savarkar et son langage corporel. S’exprimant lors du lancement de la bande-annonce, Randeep Hooda a déclaré: « Savarkar a mené une vie incroyable et, au fur et à mesure que j’en apprenais davantage sur lui lors de mes recherches pour mon film, j’en suis venu à l’admirer énormément. C’est donc pour moi un immense plaisir de partager un aperçu de notre film à l’occasion de son 140e anniversaire.