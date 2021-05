Randeep Hooda intervient pour fournir des concentrateurs d’oxygène | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Randeep Hooda a publié mardi 4 mai une vidéo sur Instagram annonçant qu’il s’était associé à une ONG pour organiser des concentrateurs d’oxygène.

Randeep et l’ONG Khalsa Aid visent à organiser au moins 700 concentrateurs pour les personnes touchées par le COVID, à un moment où l’oxygène est rare dans tout le pays.

Dans le post vidéo, Randeep affiche diverses pancartes avec des slogans tels que « L’Inde a besoin d’oxygène », « Toutes les 4 minutes, une personne meurt par COVID-19 », « Les crématoriums et les enterrements manquent d’espace » et « Vous pouvez économiser de précieux des vies ».

Il a demandé aux gens de faire un don pour la cause et a réitéré son appel dans la légende à côté de la vidéo.

« C’est votre chance de sauver des vies! Alors que l’Inde est confrontée au pire de la pandémie, des gens meurent à cause du manque d’oxygène. Ensemble, aidons le pays à lutter contre le #COVID et à sauver de précieuses vies. @Khalsaaid_india fournit des concentrateurs d’oxygène et nous exhortons vous devez vous manifester et aider l’Inde à respirer », a écrit Randeep dans la légende.

Sur le plan du travail, Randeep Hooda joue l’antagoniste dans la sortie de l’Aïd « Radhe: Your Most Wanted Bhai », avec Salman Khan et Disha Patani. Le réalisateur de Prabhu Deva devrait sortir numériquement le 13 mai.