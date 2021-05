Randeep Hooda: Être éclipsé n’a jamais fait partie de mon vocabulaire | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Randeep Hooda joue l’antagoniste dans le prochain biggie Eid de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai ». La célébrité de Salman domine dans la préparation de la sortie du film, mais Randeep insiste sur le fait qu’il ne s’est jamais senti éclipsé par personne à l’écran.

« Vous devez faire votre travail dans le film, au mieux de vos capacités. Être éclipsé et de telles choses n’ont jamais fait partie de mon vocabulaire ou de mon processus de pensée. Je fais ma part et quelqu’un d’autre fait sa part. Nous ne le faisons pas. faire la même chose que nous pouvons nous éclipser. Je n’ai jamais cédé à ces choses. Les gens disent «kha gaya» et tout (mais pas moi) », a-t-il dit à IANS.

Randeep reconnaît que le film a été principalement présenté comme un véhicule de Salman Khan, mais note qu’il met également en vedette d’autres acteurs.

« Oui, c’est un film de Salman Khan et ses films parlent de ça. J’ai déjà travaillé avec lui deux fois – dans » Kick « et » Sultan « – et j’ai été reçu pour ces rôles. Je me suis démarqué dans ces rôles et il n’y a pas eu d’insécurité. Beaucoup de gens ont travaillé dur sur le film », dit-il.

L’acteur espère que le film aidera les gens à se sentir mieux en ces temps sombres.

« Je suis excité. Les gens seront au courant de mon travail en ces temps sombres. Chaque nouvelle, chaque minute est pleine de misère. Je suis heureux que nous puissions fournir un moyen de détourner l’attention des gens et de profiter d’un film divertissant masala. . Je suis en désaccord sur le fait que nous devons actuellement promouvoir (le film). Mais c’est mon travail et ce ne sont pas seulement les acteurs qui se réunissent pour un film, mais aussi 400 à 500 autres personnes. Le film sort pour le bien de tous , et nous l’espérons, détournera l’esprit des gens de la pandémie et les aidera à rester chez eux », dit-il.

Les réalisateurs du film ont opté pour une sortie à la carte dans l’espace numérique avec sa sortie en salles le 13 mai.

Parlant de la même chose, Randeep dit: « Cela a déjà été fait en Occident plusieurs fois. C’est un modèle qui existe dans la consommation cinématographique des films. Cela a été fait pour la première fois ici et quel meilleur film pour le tester que un artiste de masse de Salman Khan. Je suis sûr que cela fonctionnera. «