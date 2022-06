Randeep Hooda écrit une note émotionnelle après avoir effectué les derniers rites de la sœur de Sarabjit, Dalbir Kaur

Après avoir exécuté le dernier rite de la sœur de Sarabjit, Dalbir Kaur, et tenu sa promesse, Randeep Hooda a écrit une longue note émotionnelle sur Instagram. Il a également partagé une photo sur laquelle on peut le voir serrer Dalbir Kaur dans ses bras.

Partageant la photo, il a écrit : « ‘ghar zaroor aana’ était la dernière chose qu’elle a dite. J’y suis allé, il n’y avait qu’elle qui restait. On ne pouvait pas imaginer dans le rêve le plus fou que Dalbir Kaur ji nous quitterait si tôt. Une battante, enfantine, vive et dévouée à tout ce qu’elle a touché. Elle a combattu un système, un pays, ce sont des gens et le sien pour essayer de sauver son frère bien-aimé Sarbjit. J’ai eu tellement de chance d’avoir son amour et ses bénédictions et de ne jamais manquer Rakhi dans cette vie.





Il a ajouté: «Ironiquement, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c’était lorsque je tournais dans les champs du Pendjab où nous avions créé une frontière indo-pakistanaise. C’était une nuit de fin novembre fraîche et brumeuse, mais elle s’en fichait. Elle était heureuse que nous soyons du même côté de la frontière. “Khush raho, Jug Jugg Jeeyo” avec qui elle terminait souvent la plupart des conversations. Je me sens vraiment béni en effet. Il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour Dalbir ji. Je t’aime, tu me manques et je chérirai toujours ton amour et tes bénédictions. Om Shanti”

Pour les non-initiés, Dalbir Kaur, qui était la sœur du prisonnier indien Sarabjit Singh emprisonné au Pakistan, est décédée à l’âge de 67 ans le 26 juin. Elle a rendu son dernier souffle dans un hôpital privé d’Amritsar, au Pendjab, où elle a été amenée après elle se plaignait de douleurs thoraciques et d’essoufflement.

Dalbir souffrait d’une infection pulmonaire depuis un an, a déclaré Poonam, la fille de Sarabjit Singh. Lorsqu’elle a été admise à l’hôpital, les médecins ont décrit son état comme étant grave et elle a été transférée aux soins intensifs, où elle a été mise sous ventilateur après quelques minutes.

Dalbir Kaur était la sœur de Sarabjit Singh, une ressortissante indienne qui a été emprisonnée au Pakistan et qui a ensuite été tuée par des détenus à l’intérieur de la prison en 2013. Kaur avait mené une vie de lutte et de chagrin après s’être battue seule pour que justice soit rendue à son frère, qui était emprisonné dans la prison du Pakistan.