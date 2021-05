Randeep Hooda critiqué pour «blague insensible» sur Mayawati, les internautes le qualifient de «sexiste» et de «casteiste» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Randeep Hooda a invité la colère des internautes en colère contre lui-même récemment, une vidéo de lui faisant une « blague sale » sur le politicien Mayawati a fait surface en ligne.

Dans la vidéo, Randeep est vu assis sur scène et parlant au public. Il annonce à tout le monde qu’il va faire une « sale blague » et en pose les prémisses avec le politicien Mayawati comme sujet.

Il a dit: « Je pense que je vais raconter une blague très sale. C’est une position sexuelle pour l’amour de Dieu. Nous prenons cela trop au sérieux. Il y avait Mme Mayawati, elle marche dans la rue avec deux enfants, deux garçons et là était un homme comme notre homme ici. «

«Il lui a demandé, ‘sont-ils jumeaux?’, Elle a répondu ‘non, non, non, il a 4 ans et il a 8 ans’. Il dit – je ne peux pas croire que quelqu’un y soit allé deux fois», a déclaré Hooda. L’acteur s’est essentiellement moqué de l’attractivité de la politicienne en questionnant sa vie amoureuse.

Les utilisateurs de Twitter ont qualifié la blague de «sexiste» et de «casteist» et ont critiqué Hooda pour avoir fait la blague offensive. Les gens l’ont également qualifié de privilégié et de partial envers les Dalits.

L’un des utilisateurs a déclaré: « si cela n’explique pas à quel point cette société est casteiste et sexiste, en particulier envers les femmes dalits, je ne sais pas ce que fera. La » blague « , l’audace, la foule. Randeep hooda, acteur de bollywood parler d’une femme dalit, qui a été la voix des opprimés. «

Regardez la vidéo et leurs tweets ci-dessous:

si cela n’explique pas à quel point cette société est casteiste et sexiste, en particulier envers les femmes dalits, je ne sais pas ce qui le fera. la «plaisanterie», l’audace, la foule. Randeep Hooda, le meilleur acteur de Bollywood parle d’une femme dalit, qui a été la voix des opprimés. pic.twitter.com/lVxTJKnj53 – Agatha Srishtie s’il vous plaît DM avec des tweets SOS (@SrishtyRanjan) 25 mai 2021

Pas une « blague » @RandeepHooda . Vous remarquez que personne ne fait de «blagues» en disant qu’un homme politique est trop moche pour baiser? Vous faites ce que font les crottes casteist, misogynes et insécurisées face à des femmes dont ils craignent la force: attaquer la femme comme peu attrayante. https://t.co/F4WsmDLbCw – Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) 25 mai 2021

Ce qui est plus choquant, c’est la confiance totale avec laquelle Randeep Hooda @RandeepHooda casse cette blague dégénérée et vulgaire de casteist et sexiste à propos de Mayawati, l’un des plus grands dirigeants du pays. https://t.co/2XFRHasgT4 – Nissim Mannathukkaren (@nmannathukkaren) 25 mai 2021

L’acteur de Bollywood Randeep Hooda fait maintenant des remarques sexistes sur Mayawati. Il s’est également vanté de sa fierté de caste supérieure dans le passé. Comment ce pays a-t-il l’audace de faire de telles remarques casteistes et sexistes à propos d’une femme dalit? Doit être appelé!pic.twitter.com/YxIrGeoPuX – Sankul Sonawane (@ Sankul333) 25 mai 2021

Sur le plan du travail, Randeep Hooda a été vu pour la dernière fois dans «Radhe: Your Most Wanted Bhai», avec Salman Khan et Disha Patani. Le réalisateur de Prabhu Deva est sorti le 13 mai.

Il sera ensuite vu dans la websérie «Inspecteur Avinash» basée sur l’histoire vraie du policier Avinash Mishra et sa guerre contre le crime dans l’Uttar Pradesh et dirigée par Neeraj Pathak. L’inspecteur Avinash sera interprété par Randeep Hooda tandis que l’actrice Urvashi Rautela jouera l’épouse du protagoniste Poonam Mishra.