Randeep Hooda Birthday Special : Voici tous les secrets de fitness que vous devez savoir sur l’acteur d’Extraction

Les secrets de remise en forme de Randeep Hooda : Randeep Hooda est un acteur bien connu de Bollywood qui a travaillé dans plusieurs films comme Kick, Highway et autres. C’est un acteur extrêmement talentueux, et il est aussi très passionné par son travail. Il s’assure que le rôle qu’il joue doit être parfait. Hooda est connu non seulement pour ses talents d’acteur, mais aussi pour sa routine de conditionnement physique. Randeep Hooda adore s’entraîner, mais il n’est pas un grand fan des abdominaux, même s’il n’aime pas la physique encombrante. Il aime s’entraîner seul au gymnase. Son objectif n’est pas de construire un corps énorme; au lieu de cela, il croit en la force de base et qu’il faut avoir un corps agile. A l’occasion de son anniversaire, découvrons ses secrets de remise en forme.