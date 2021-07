Randeep Hooda appelle le Karnataka CM à prendre des mesures contre le meurtre horrible de 60 singes dans l’État | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur de Bollywood Randeep Hooda, qui a toujours parlé des problèmes liés à l’environnement et aux animaux, a utilisé mercredi son compte Twitter pour appeler le CM-Basavaraj Bommai et le ministère de l’Environnement et des Forêts du Karnataka à prendre des mesures strictes contre un récent meurtre horrible. de 60 singes dans l’état.

Parallèlement à la vidéo virale de l’acte odieux, Randeep a tweeté : « Dans un acte absolument odieux, plus de 60 singes ont été empoisonnés, attachés dans des sacs et jetés au carrefour de Sakleshpur Begur dans le district de Hassan, Karnataka. @moefcc @byadavbjp @aranya_kfd @CMofKarnataka » .

Dans un acte absolument odieux, plus de 60 singes ont été empoisonnés, attachés dans des sacs et jetés au carrefour de Sakleshpur Begur dans le district de Hassan, Karnataka. @moefcc @byadavbjp @aranya_kfd @CMofKarnataka – Randeep Hooda (@RandeepHooda) 29 juillet 2021

Avec son tweet, il a tagué le ministre en chef du Karnataka-Basavaraj Bommai afin que des mesures puissent être prises contre les responsables de ce crime horrible.

Dans la vidéo partagée par l’acteur, on pouvait voir un groupe d’environ 60 singes gisant morts. Ces singes avaient été empoisonnés et attachés dans des sacs et jetés au carrefour de Sakleshpur Begur dans le district de Hassan, Karnataka.

Sur une note connexe, l’acteur continue de partager divers liens et actualités sur l’environnement, la cruauté envers les animaux sur ses poignées de médias sociaux afin de sensibiliser les gens à la biodiversité. Plusieurs fois, Randeep est vu en train de tweeter sur des problèmes et de faire appel au gouvernement de cet État particulier pour résoudre les problèmes.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Randeep a été vu pour la dernière fois dans « Radhe: Your Most Wanted Bhai » de Prabhudheva, qui mettait en vedette Salman Khan et Disha Patani dans les rôles principaux.

Ensuite, il sera vu dans ‘Rat On A Highway’ réalisé par Vivek Chouhan, ‘Mard’ réalisé par Sai Kabir et ‘Unfair And Lovely’ où il sera vu partager l’espace d’écran avec Ileana D’Cruz pour la première fois .

Actuellement, il tourne pour ‘Inspector Avinash’ qui marquera ses débuts dans la web-série. C’est un thriller policier basé sur la vie du super flic UP Avinash Mishra.