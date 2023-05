Randeep Hooda a perdu 26 kg pour jouer au révolutionnaire Vinayak Damodar Savarkar, voici ce qu’il a mangé

Randeep Hooda, connu pour ses performances remarquables dans des films tels que Highway et Sarbjit, a perdu 26 kg pour jouer Vinayak Damodar Savarkar dans son prochain film, Swatantrya Veer Savarkar. Le premier film de réalisateur de Hooda donne vie au nationaliste, le dépeignant comme « l’Indien le plus recherché par les Britanniques » et « le révolutionnaire le plus redouté ». Le 28 mai, qui marquait le 140e anniversaire de naissance de Savarkar, le teaser du film est sorti et il présente Randeep dans le rôle principal.

Le producteur du film, Anand Pandit, Sandeep Singh, Sam Khan et Yogesh Rahar, ont également collaboré avec Randeep pour donner vie à l’histoire. Pandit a révélé que l’acteur avait perdu 26 kg pour le rôle. Hooda était fortement investi dans le personnage et a promis de ne ménager aucun effort pour représenter Savarkar à l’écran. Pandit a déclaré que l’acteur n’avait consommé qu’une seule date et un verre de lait pendant quatre mois jusqu’à la fin du tournage. Le producteur a également déclaré que Randeep avait fait un effort supplémentaire pour se raser les cheveux et d’autres habitudes de soins personnels afin d’atteindre une authenticité totale.

Hooda a partagé le teaser officiel sur sa page Instagram avec la légende « Le révolutionnaire le plus influent de l’Inde. L’homme le plus redouté des Britanniques. Découvrez #WhoKilledHisStory @randeephooda dans et sous le nom de #SwantantryaVeerSavarkar dans les cinémas 2023. » Les fans attendent avec impatience le film, dont la sortie est prévue cette année.

Le dévouement de Randeep pour son métier est évident dans sa transformation physique pour le film. Perdre et prendre du poids pour un film n’est pas une mince affaire, et cela montre son dévouement au métier d’acteur. En partageant sa transformation pour Swatantrya Veer Savarkar, il a donné à ses fans quelque chose à espérer et place la barre incroyablement haute pour ses prochaines performances.