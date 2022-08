Randall Gibbons, réparateur de camping-cars, gagne de l’argent en répondant à des questions sur Internet

Randall Gibbons a occupé de nombreux emplois. Il a été réparateur de motos et de camping-cars, agent immobilier, gardien et vendeur de livres. L’un de ses rôles les plus lucratifs a été de répondre aux questions d’inconnus sur Internet. En 2009, Gibbons – alors réparateur de VR – s’est inscrit comme un expert en VR sur JustAnswer, une plate-forme virtuelle où les utilisateurs peuvent soumettre des questions à des experts dans des domaines tels que la réparation mécanique, le droit international et la finance. Au début, il se contentait de poster des réponses pendant ses pauses déjeuner. Aujourd’hui, c’est son travail à temps plein, qui lui a rapporté plus de 115 000 dollars l’année dernière, selon des documents examinés par CNBC Make It. Son meilleur mois, juillet 2021, lui a rapporté un peu moins de 25 000 $. “Si quelqu’un m’avait dit que j’allais gagner ce genre d’argent ici, je dirais:” Tu es fou “”, a déclaré Gibbons, 76 ans, à CNBC Make It. Gibbons répond à environ 300 questions par semaine sur la réparation et l’utilisation de VR, et est payé 20 $ par question – mais le travail n’est pas aussi passif qu’il y paraît. Gibbons apporte 60 ans d’expérience en mécanique au poste, et son taux est une marque de son expertise : JustAnswer a un système à plusieurs niveaux pour ses experts, la plupart commençant à 5 $ par question et progressant. Le concert prend également du temps. Gibbons travaille depuis son domicile à Yreka, en Californie, et se réveille à 4h30 du matin pour répondre aux questions des personnes vivant sur la côte Est. A 10 minutes par question, il estime passer environ 50 heures par semaine sur le site. “L’avantage est que vous n’êtes pas obligé de fixer des heures ou de répondre à un certain nombre de questions”, déclare Gibbons. “Mais si vous ne faites cela que pendant votre heure de déjeuner, vous ne gagnerez pas plus de 5 $ par question.” Voici comment Gibbons a transformé son bousculade de questions-réponses en une carrière à six chiffres à part entière :

Roi des bousculades

Gibbons dit qu’il a toujours été “mécanicien d’esprit”, mais il lui a fallu des années – et de nombreuses erreurs – pour construire une carrière durable. Il a commencé à travailler sur des motos à 14 ans et a gagné sa vie modestement jusqu’à l’âge de 27 ans, lorsqu’un ami commun lui a suggéré d’essayer l’immobilier. Il est passé de “petites transactions immobilières à des millions de dollars en quatre ans”, dit-il. Ensuite, dit-il, un mauvais investissement dans un bar lui a coûté environ 500 000 $, son mariage et une maison que lui et sa femme d’alors construisaient. À partir de 1985, il a passé quelques années sans abri, dormant souvent sur les canapés d’amis. Il a fait des petits boulots et a finalement travaillé dans les soins aux personnes âgées pour reconstituer lentement ses économies. En 1993, Gibbons a vu une annonce dans le local Papier Yreka pour un réparateur de VR. Il a obtenu le poste et dit que son expérience avec les motos l’a aidé. Pourtant, dit-il, il a dû en apprendre beaucoup sur la climatisation, la réfrigération et la réparation hydraulique. En 2009, il était un expert local en VR, mais il s’est retrouvé perplexe face à un client qui avait apporté une Buick Riviera à quatre portes qui avait besoin de réparations. L’un des collègues de Gibbons a mentionné JustAnswer : il avait récemment payé 35 $ pour poser une question sur une Chevy, et “a obtenu une réponse qui a réparé la voiture en 15 minutes”, explique Gibbons. Gibbons l’a essayé et a été satisfait du résultat. Puis, il s’est rendu compte que le site Web avait une section spécialement pour les experts en VR. “Je me suis dit que si je pouvais faire ça pendant mon heure de déjeuner et peut-être après le dîner, je gagnerais 500 $ par mois”, dit-il. “Maintenant, je suis vraiment styliste.”

Un rêve américain

Gibbons travaillait de temps en temps au camping-car boutique pendant des décennies, dont il est finalement devenu propriétaire en 2012. Il a vendu la boutique en avril 2020. Avec les près de 80 000 $ qu’il a gagnés grâce à la vente – qui, selon Gibbons, est actuellement payé par versements mensuels – et répondant à 10 000 questions par an, lui et sa femme ont ouvert une librairie locale à Décembre 2020. Il dit que la librairie est presque rentable.

Gibbons travaillant derrière le comptoir du café-bar de sa librairie. Depuis l’ouverture de la librairie en décembre 2020, il affirme que l’entreprise est presque rentable. Pour l’instant, il est soutenu par ses revenus JustAnswer. Randall Gibbons