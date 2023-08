Randal Kolo Muani accepte des conditions personnelles pour un contrat de cinq ans avec le PSG : rapport

Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort fait l’actualité depuis le début de la fenêtre de transfert avec des clubs tels que Manchester United et le Bayern Munich qui mèneraient la course pour acquérir sa signature.

Mais, il semble que leurs deux plans pourraient être ruinés car les derniers rapports suggèrent que les champions français du Paris Saint-Germain sont entrés dans la course et ont convenu de conditions personnelles avec l’attaquant français pour ce que l’on pense être un contrat de cinq ans. .

En gardant Kylian Mbappé et en réussissant à faire venir Ousmane Dembelé, le PSG a frappé fort le mercato estival. Mais Paris ne veut pas s’arrêter là et veut aussi récupérer Randal Kolo Muani.

L’attaquant des Blues, qui a particulièrement brillé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, entend revenir une nouvelle fois en Ligue 1 après avoir quitté le championnat de France pour l’Eintracht Francfort il y a une saison.

Depuis qu’il a rejoint l’Eintracht Francfort l’été dernier en tant qu’agent libre, Randal Kolo Muani a porté son jeu à un autre niveau, devenant le prodige le plus en vogue de la saison précédente de Bundesliga. Combinaison exceptionnelle de vitesse et de capacité à marquer des buts, Kolo Muani a fait 43 apparitions pour Francfort la saison dernière dans toutes les compétitions et a marqué 23 buts au total tout en fournissant 17 passes décisives.

Grâce à sa forme brûlante la saison dernière, Kolo Muani devait attirer des offres de certains grands clubs. L’Eintracht Francfort a déjà informé les prétendants potentiels que toute offre inférieure à 80 millions d’euros ne serait pas prise en considération, selon un rapport de HardTackle.com plus tôt. Mais le dernier appel ne sera pris que par Kolo Muani, pour qui une offre de jouer en Premier League pourrait être assez difficile à refuser.

Kolo Muani, cependant, avait également exprimé auparavant son désir de jouer au moins une autre saison pour Francfort malgré la réception de plusieurs offres alléchantes de plusieurs grands clubs. Mais peut-être que la perspective de rentrer chez lui pourrait l’attirer à nouveau.