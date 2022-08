Randa Sedar, une Palestinienne de 8 ans, est la plus jeune participante à l’Olympiade d’échecs

L’Olympiade d’échecs 2022 en cours présente le champion du monde en titre et les membres de l’équipe d’échecs indienne, qui continuent d’être les favoris des spectateurs. Cependant, un enfant de huit ans participe déjà au tournoi.

La Palestinienne Randa Sedar, la plus jeune concurrente du tournoi, qui réunit des compétiteurs de 185 pays, a rapidement attiré l’attention des médias et du public. Randa est originaire de la province d’Hébron en Palestine et a « volé la vedette » avec la particularité d’être la plus jeune joueuse de cette Olympiade d’échecs.

La 44e Olympiade d’échecs a débuté à Mamallapuram près de Chennai le 29 juillet et durera 11 tours jusqu’au 9 août. Pour la Palestine, Randa Sedar, Taqwa Hamouri (1214 évaluations), Sara Alhmouri et Eman Sawan participent à leur première Olympiade d’échecs et sont impatients de voyage en Inde pour le premier tournoi.

Après avoir remporté une médaille d’argent aux Championnats d’échecs féminins de Palestine plus tôt cette année, Randa Sedar, qui est classée deuxième au monde dans la division des moins de 6 ans, a obtenu une place dans l’équipe nationale. Dans la majorité des compétitions auxquelles elle avait participé jusqu’à présent, elle était la plus jeune compétitrice.

En raison de son intérêt, elle fait actuellement partie de l’équipe féminine de l’équipe de Palestine dans la série Chess Olympiad. Même si elle n’a que huit ans et qu’elle joue le jeu, ses rivales ont du mal à la vaincre. Ali Mohammed Fahima, des Comores, était son adversaire au deuxième tour et Randa l’a battue en seulement 39 coups pour remporter la partie.

Selon l’un de ses accompagnateurs, Randa avait appris le jeu d’échecs auprès de son père depuis l’âge de cinq ans. Son père serait entraîneur d’échecs, tandis que son frère aîné joue aux échecs et également maître FIDE.

Pendant ce temps, Randa est accompagnée de quelques membres plus âgés, qui sont tous des adolescents. Le champion d’échecs arabe des moins de 14 ans était Eman Sawan, 15 ans, originaire de Palestine. Une autre adolescente sur le côté, Sara Alhmouri, 16 ans, effectue sa première tournée en Inde.

Cette jeune équipe de femmes palestiniennes avait l’air enthousiaste et puissante, et Randa, le pilier grandissant des échecs dans leur pays. L’équipe féminine a été applaudie pour avoir participé au tournoi malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée dans le pays qui a été en guerre contre Israël, sans arrêt.

Récemment, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a rencontré et félicité la jeune joueuse d’échecs palestinienne Randa Sedar sur le lieu de la 44e Olympiade d’échecs à Mamallapuram.

